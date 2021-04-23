İngiliz istihbaratı MI5 James Bond imajını yıkmak istiyor

İngiltere iç istihbarat teşkilatı MI5’ın Genel Direktörü Ken McCallum, basınına verdiği röportajında teşkilatın yüzünü değiştirmek ve daha şeffaf olmak istediklerini belirtti.

Seri filmlerde İngiliz ajanı karakteri James Bond’un sürekli martini içmesine gönderme yapan Direktör McCallum, “Bugünün MI5'inin gerçekte neye benzediğini biraz daha aktararak, martini içme klişelerini ne olursa olsun geride bırakmalıyız” dedi.

McCallum röportajında “Böylece insanlar sosyo-ekonomik geçmiş, etnik köken, cinsellik, cinsiyet, engellilik veya ülkenin hangi bölümünde doğdukları gibi engel olduğu düşünülen şeylere dayanarak kendilerini dışlamazlar” ifadelerini kullandı.

İLK KEZ İNSTAGRAM HESABI AÇILDI

McCallum, 2020’lere gelindiğinde daha açık bir teşkilat istediklerini belirterek bir ajanın nasıl olması gerektiğini göstereceklerini ifade etti.

112 yıllık iç istihbarat teşkilatı MI5, bugün yaptığı yazılı açıklamada, instagram hesabını açtığını duyurdu.

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