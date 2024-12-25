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İngiliz hükümetine Esma Esad baskısı: ‘Pasaportunu iptal edin’

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#Rusya#Suriye#Esma Esad
İngiliz hükümetine Esma Esad baskısı: ‘Pasaportunu iptal edin’
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 07:00

Rusya’ya kaçan Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad ve eşi Esma Esad’ın boşanacağına dair haberler çıktıktan sonra Esma Esad’ın olası bir ayrılığın ardından vatandaşı da olduğu İngiltere’ye dönme ihtimali İngiliz iç siyasetini hareketlendirdi.

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Kremlin, ikilinin boşanacağına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklasa da Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, muhalefetteki Muhafazakâr Parti yetkilileri, İşçi Partisi hükümetine ‘Esad’ın eşinin İngiltere’de lüks bir hayat yaşamasına izin vermeyin’ uyarısında bulundu. Muhalefetin gölge adalet bakanı Robert Jenric, Esad’ın eşinin İngiltere’de lüks bir hayata dönmesinin devrik liderin milyonlarca kurbanına hakaret olacağını vurgularken “Esad ailesi modern zamanlardaki en kötü zulümlerden bazılarının sorumlusudur” dedi.

‘HAKKINDAKİ YAPTIRIMLAR GEÇERLİ’

Dışişleri Bakanı David Lammy, Esma Esad’ın İngiltere’de ‘hoş karşılanmadığını’ söylemiş ve kendisine yönelik yaptırımların yürürlükte olduğunu belirtmişti. Ancak Başbakanlık sözcüsü, Esma Esad’ın vatandaşlıktan çıkarılıp çıkarılmayacağına dair yorum yapamayacağını söyledi.

 

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#Rusya#Suriye#Esma Esad

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