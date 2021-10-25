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İngiliz hükümetinden krizdeki sağlık sistemine ek destek

#İngiltere#KORONAVİRÜS #COVID-19
İngiliz hükümetinden krizdeki sağlık sistemine ek destek

İngiliz hükümeti, hastanelerde giderek uzayan muayene kuyruklarının ve aylar süren ameliyat randevularının azaltılması amacıyla İngiliz Sağlık Sistemi’ne (NHS) 5,9 milyar sterlin seviyesinde ek ödenek ayrılmasına karar verildiğini bildirdi.

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İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, çarşamba günü detayları açıklanacak olan bütçe düzenlemeleri kapsamında hastanelerdeki hasta yığılmasının azaltılması için 5,9 milyar sterlin seviyesinde ek ödenek sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, ek finansmanın 2,3 milyar sterlinlik kısmının hastanelerdeki mevcut tetkik hizmetlerinin güçlendirilmesi için, CT, MRI ve ultrason hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için ise ülkede 100 yeni toplum tetkik merkezinin kurulmasının amacıyla kullanılmasının planlandığı belirtildi.

Hükümetin açıklamasında, ödeneğin 1,5 milyar sterlinlik kısmı ile hastanelerdeki ufak çaplı operasyonların yapılması amacıyla “cerrahi merkezlerin” kurulacağı ve toplam yatak kapasitesinin artırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, sağlık sistemi için ayrılan ödeneğin 2,1 milyar sterlinlik kısmının hastanelerdeki internet hızının artırılması ve hastanelerin veri teknolojilerin altyapısının geliştirilmesi amacıyla kullanılmasının planlandığı belirtildi.

İngiltere'de resmi verilere 5 milyonun üzerinde hasta tedavi edilmeyi beklerken, yüzbinlerce hasta tedavi edilebilmek için bir yıldan uzun bir süre beklemek zorunda kalıyor.

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İngiliz Sky News’e değerlendirmede bulunan İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ise sağlık sektörünün desteklenmesi için hükümetin çok büyük bir finansman sağladığını, bu ödenek sayesinde gelecek dönemde hastaların tedavi bekleme sürelerinin azalmasının hedeflendiğini söyledi.

Muhalefetteki İşçi Partisi Milletvekili Chris Bryant ise hükümetin planını eleştirerek, “Ek ekipman alımı için neredeyse 6 milyar sterlinlik ödenek açıkladılar ama tetkik merkezlerinde çalışacak yeterli sayıda sağlık çalışanı yok. Radyograflardan, radyologlardan, patologlardan, onkologlardan ve dermatologlardan çok eksiğimiz var.” İfadelerini kullandı.

NHS verilerine göre ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla iş yükü artan hastanelerde hemşire sayısı ihtiyaç duyulanın yaklaşık 39 bin altında bulunuyor.

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#İngiltere#KORONAVİRÜS #COVID-19

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