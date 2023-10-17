İngiliz Guardian gazetesinde 'Netanyahu' krizi! 42 yıllık karikatürist kovuldu

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Dünyanın gözü kulağı günlerdir Gazze'den gelen haberlerde.
İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de ölü sayısı her geçen saat artarken İngiltere, Guardian gazetesinin kararını konuşuyor.
Guardian gazetesi 40 yılı aşkın süredir çalıştığı karikatürist Steve Bell ile yollarını ayırdı.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, Bell, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yer aldığı son çizimi nedeniyle kovuldu.
Aynı haberlerde söz konusu karikatürün gazete yönetimi tarafından 'antisemitik' bulunduğu bilgisine yer verildi.
Karikatürün yayından kaldırılmasının ardından açıklama yapan Bell, 'Guardian için bu konuyu 'antisemitik mecazlar' kullanmakla suçlanmadan çizmek artık neredeyse imkansız hale geliyor' dedi.
Bell, karikatürü gazeteye gönderdikten sonra gazete çalışanlarından, Shakespeare'in 'Venedik Taciri' oyunundaki Yahudi karakter Shylock'un, tüccar Antonoi'nin 'bedeninden yarım kilo et' istemesine atıfta bulunulan şifreli mesaj aldığını da sözlerine ekledi.
Netanyahu'nun midesinde Gazze şeridinin ana hatlarından bir kesiğin yer aldığı karikatürde, İsrail başbakanı kendi vücudunda neşterle ameliyat yapmaya hazırlanırken tasvir edildi.
Karikatürün üzerinde ise 'Gazze sakinleri, şimdi defolun' yazısı yer aldı.