İngiliz gizli servisinden muhbir hattı… MI6 ‘Sessiz Kurye’yi İstanbul’da tanıttı

İNGİLİZ gizli servisi, MI6, espiyonaj dünyasında fark yaratmasını umduğu “Sessiz Kurye” web programıni İstanbul’da düzenlediği bir etkinlikle uluslararası kamuoyuna duyurdu. MI6 Başkanı Richard Moore, İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosluk binasında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, yeni başlatılan bu programın özellikle Rusya’nın gidişatından memnun olmayan Rusları hedeflediği mesajını verdi.

“Casusluk eski bir zanaat, ancak dünya hiçbir zaman bu kadar hızlı değişmemişti. Biz de onunla beraber değişiyoruz” diye konuşan Moore, MI6’in her zaman gönüllü ajanları olduğunu şimdi de kapılarının herkese açık olduğunu söyledi.

Moore, “Bugünden itibaren yeni web portalımız ‘Silent Courier’i (Sessiz Kurye) kullanarak bize güvenli bir şekilde ulaşabilirsiniz” çağrısını yaptı ve şöyle devam etti: “Sanal ön kapımız, Dark Web’in anonimliğinden yararlanıyor, böylece dünyanın herhangi bir yerindeki herkes MI6 ile güvenli bir şekilde iletişim kurabiliyor. Bu nedenle, bugün Sessiz Kurye aracılığıyla bizimle iletişime geçin ve kendiniz, aileniz ve ülkeniz için farklı bir gelecek seçin. Ancak bugünkü çağrımız yalnızca Ruslara değil. Terörizm veya düşmanca istihbarat faaliyetleriyle ilgili hassas bilgilere erişimi olan dünyanın herhangi bir yerindeki herkes, MI6 ile iletişime geçmek için portalı kullanabilir.”

‘TÜRKİYE KRİTİK ÖNEMDE’

İstanbul’un hem kariyeri hem de özel hayatı için önemli olduğunu belirten Moore, şöyle devam etti: “İstanbul’u bu konuşma için seçmem sadece duygusal sebeplerle sınırlı değil: Türkiye, yüzyıllardır olduğu gibi bugün de uluslararası sistem açısından kritik öneme sahip. MI6 Başkanı olarak uğraştığım hemen her konuda Türkiye kilit bir oyuncuydu. Bir NATO müttefiki olarak Türkiye, özellikle etnik akrabaları olan Kırım Tatarlarının yaşadığı dramdan etkilenerek, ama hepsinden önemlisi, uluslararası hukuka, BM Şartı’na bağlı kalarak Ukrayna’nın egemenliğinin güçlü bir destekçisi oldu.

İstikrarlı bir Kafkasya ve Orta Asya’ya yönelik Birleşik Krallık’ın çıkarlarını paylaşıyor. Güneyde ise sözde İslam Devleti teröristlerine (DEAŞ’a) karşı birlikte mücadele ettik ve Esad sonrası Suriye’nin istikrarını güçlendirmeye çalıştık. 7 Ekim’in vahşi ve insanlık dışı dehşetine duyduğumuz ortak öfkeyi ve Gazze’de masum Filistinlilerin yaşadığı korkunç acıya duyduğumuz derin üzüntüyü paylaşıyoruz; kalıcı güvenlik ve refahın hem İsrailliler hem de Filistinliler için ancak iki devletli bir çözümle sağlanabileceğine inanıyoruz. Bütün bu çabalarda, profesyonellikleriyle örnek ve samimi dostlarım olan MİT’den mesteklaşlarım önce Hakan Fidan şimdi de İbrahim Kalın ile yakın bir işbirliği içinde çalıştım.”

İSTANBUL’DA GÖREVE VEDA ETTİ

RIchard Moore, İstanbul’daki bu konuşmasının MI6 Başkanı olarak son resmi etkinliği olduğunu da kaydetti. 1 Ekim’de görevi devredeceği Blaise Metreweli’nin de bulunduğu bu etkinliği İstanbul’da yapmasının hem duygusal hem de profesyonel nedenleri olduğunu kaydeden Moore, İstanbul’a ilk defa Türkçe ögrenmeye çalışan bir genç olarak 1980’lerin sonunda geldiğini kaydetti. “İkinci vatanı” olarak tanımladığı Turkiye’de 2014-2018 arasinda İngiltere Büyükelçisi olarak çalıştığını ve kızının da İstanbul’da dünyaya geldiğini hatırlattı.

YENİ BAŞKANIN ‘NAZİ DEDESİ’ GÜNDEM OLMUŞTU

RICHARD Moore ile İstanbul’a gelen MI6’in yeni başkanı Blaise Metreweli’nin babasının büyükbabası Konstantin Dobrowolski’nin Nazi casusu olduğu ortaya çıkmıştı. Konstantin Dobrowolski’nin Kızıl Ordu’dan firar eden bir Ukraynalı olduğu ve firarın ardından Nazi Almanyası’nın Çernihiv bölgesinde muhbir olarak görev yaptığı bilgisi Alman arşivlerine dayandırılmıştı. İngiliz Dışişleri Bakanlığı, örgütün ilk kadın başkanı olan Metreweli’nin büyükbabayı ne tanıdığını, ne gördüğünü belirten bir açıklama yapmıştı.

Serkan DEMİRTAŞ, Richard Moore’un veda konuşmasını izledi.

Richard Moore’un veda etkinliğine halefi Blaise Metreweli de katıldı.