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İngiliz gazeteden Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili ortalığı karıştıracak iddia!

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#RUSYA#UKRAYNA#Kuzey Kore
İngiliz gazeteden Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili ortalığı karıştıracak iddia
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2023 18:17

İngiliz Financial Times gazetesi, Ukrayna’nın Rusya’da Kuzey Kore’ye ait roketleri kullandığını iddia etti.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken İngiliz Financial Times gazetesinden yeni bir iddia ortaya atıldı. Financial Times, Ukrayna’nın Rusya’da Kuzey Kore’ye ait roket sistemlerini kullandığını yazdı. Gazetede Kuzey Kore’ye ait silahların Ukrayna’nın doğusunda yer alan Bakhmut kenti yakınlarında Ukraynalı askerler tarafından kullanıldığı ve söz konusu silahların Sovyet döneminden kalma çoklu roketatar sistemleri olduğu ifade edildi. Gazetede ayrıca Ukrayna Savunma Bakanlığının bu silahları Rus ordusundan ele geçirdiği belirtildi.

Öte yandan ABD, Kuzey Kore’nin Rusya’ya deniz yolu aracılığıyla askeri teçhizat sağlamakla suçlarken, Ukrayna ordusunun Kuzey Kore’ye ait roketleri kullandığına dair “kesin” kanıtların olmadığı belirtiliyor.

RUS BAKANA FÜZE SİSTEMLERİ TANITILMIŞTI

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 26 Temmuz’da Kore Savaşı ateşkesinin yıldönümünün kutlandığı "Zafer Günü" vesilesiyle Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’a bir ziyaret gerçekleştirmişti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Bakan Şoygu ile Kuzey Kore’nin modernize ettiği ve “Zafer Günü” kutlamaları için tasarlanan yeni askeri teçhizatlarının yer aldığı sergiyi gezmişti. Kuzey Kore lideri, Şoygu’ya Kuzey Kore’nin balistik füze sistemleri ve yeni insansız hava araçlarını (İHA) tanıtmıştı.

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#RUSYA#UKRAYNA#Kuzey Kore

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