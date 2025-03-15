İngiliz gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefini yazdı: Avrupa'nın savunmasında Türkiye kritik ortak

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İngiliz The Telegraph gazetesi, dünyada yaşanan gelişmelere değinerek Türkiye'nin siyasi arenadaki rolünün yeniden şekillendiğini yazdı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Türkiye'nin tutumuna dikkat çeken gazete, Türkiye'nin bu süreçte Avrupa ile ilişkilerinin güçlendiğini belirtti.

Gazete, Rusya ile olası bir savaş durumunda "ABD'nin desteğine güvenilemeceği gerçeği ile yüzleşen Avrupa için Türkiye'nin vazgeçilmezliğini gösterdi" dedi.

Telegraph gazetesinde yer alan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Türkiye olmadan Avrupa güvenliğini tesis etmek düşünülemez” sözleri aktırılırken "Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğu konusunda çok az şüphe var" değerlendirmesi yapıldı.

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Gazete, "Trump'ın müttefiklerini küçümsediği, Ukrayna'ya sırtını döndüğü ve Rusya'yı kucakladığı dış politika değişiklikleri, Avrupa ve Türkiye için iş birliği zemini oluşturdu" yorumunu yaptı.

Türkiye'nin diplomatik gücü vurgulanan haberde, "Erdoğan hem Rusya hem de Ukrayna ile samimi ilişkilere sahip olan az sayıdaki dünya liderinden biri" denildi.

Haberde, "Erdoğan’ın Putin’le olan yakın ilişkisine rağmen, Türkiye, doğrudan olmasa da Rusya'nın desteklediği hükümetlere ve silahlı gruplara karşı, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ bölgesinde askeri müdahalelerde bulundu. Rusya’ya karşı savaş alanlarında mücadele etti. Çok az ülkenin, Rusya ile doğrudan askeri deneyimi var" ifadeleri yer aldı.

Haberde ayrıca, "Türkiye, Rusya hakkında çok az ülkenin sahip olduğu ilk elden askeri bilgilere sahip. Türkiye, hem kara hem de deniz sınırlarında stratejik öneme sahip bir ülke olarak, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşta önemli bir oyuncu konumuna geldi" denildi.

NATO'NUN EN BÜYÜK İKİNCİ ORDUSU

Avrupa'nın savunulmasında Türkiye kritik bir ortak vurgusu yapılırken, Türkiye'nin aynı zamanda askeri anlamda önemli bir güç olduğu vurgulandı.

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"Türk ordusunun, ABD'den sonra NATO'nun en büyük ikinci ordusu" denilen haberde, Türk Silahlı Kuvvetleri'inin İngiliz donanmasından 5 kat daha büyük olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin, Rusya'nın Karadeniz'den Akdeniz'e geçmesi gereken hayati öneme sahip İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nı kontrol ettiği belirtildi.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

"Türk askerleri çoğu Avrupa devletinin askerlerinden daha fazla savaş tecrübesiyle avantajlı konumda. Türk ordusu, NATO görevlerinde yer alan diğer Avrupa ülkelerinin sahip olmadığı özerk hareket etme deneyimine de sahip"

SAVUNMA SANAYİ DÜNYA LİDERİ KONUMUNDA

"Türkiye, askeri sayısal üstünlüğünün yanı sıra savunma sanayisi ile dünya lideri konumunda" ifadelerinin yer aldığı haberde, Türk savunma sanayiinin İHA'lar, tanklar, zırhlı araçlar, savaş uçakları ve savaş gemileri ürettiğini belirtti.

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Türkiye'nin savunma sanayii konusunda da önemli bir ortak haline geldiği vurgulanırken Avrupa'nın yeniden silahlanmaya hızla geçtiği bir dönemde Türkiye'nin savunma sanayisine ihtiyacı olacağına dikkat çekildi.

KÜRESEL AKTÖR OLMAK İSTİYOR



"Erdoğan, şu anki durumdan faydalanarak Türkiye’nin küresel bir aktör olarak daha da güçlenmesini sağlamak istiyor" denilen haberde, şu ifadeler kullanıldı:



Türkiye'nin hem Ortadoğu’da hem de Karadeniz’deki stratejik konumuyla Avrupa için kritik bir partner haline geldiği aktaran gazete, "Erdoğan’ın dış politikasındaki denge politikaları Türkiye’yi hem Batı hem de Rusya ile iyi ilişkiler kuran bir ülke olarak ön plana çıkarıyor. Bu süreçte, Türkiye’nin dış politikadaki etkinliği artarken, Erdoğan’ın iç politikada da güç kazanması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin dış politikasında daha fazla etki yaratması, Avrupa ile olan işbirliğini derinleştirmesi bekleniyor" ifadeleri yer aldı.