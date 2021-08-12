İngiliz elçilik görevlisine casusluktan gözaltı

Alman savcılığı, David S. isimli çalışanın Rus istihbaratına gizli belgeleri taşıdığı şüphesiyle 10 Ağustos’ta gözaltına alındığını bildirdi. Savcılık açıklamasında, 57 yaşındaki David S.’nin bilinmeyen miktarda bir para karşılığında en az bir defa Rus gizli servisine belge sağladığının tespit edildiği belirtilirken, operasyonunun İngilizce ve Alman makamlarının ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

Diplomatik dokunulmazlığı bulunmayan David S.’nin evinde ve işyerinde arama yapıldı. Şahıs en kısa sürede hâkim karşısına çıkarılacak.

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