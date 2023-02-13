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İngiliz ekip yaşam tüneli açtı: İlk sözü 'napıyon' oldu! Sosyal medya onları konuşuyor...

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#Isar Kurtarma Ekibi#Türkiye#Deprem
İngiliz ekip yaşam tüneli açtı: İlk sözü napıyon oldu Sosyal medya onları konuşuyor...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 16:49

İngiltere'den gelen arama kurtarma ekibinin enkaz altındaki depremzedeyi kurtarmak için açtığı yaşam tüneli ve verdikleri Türkçe mesaj sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülkeye gelen yabancı arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Yabancı arama kurtarma ekiplerinin Türk ekiplerle beraber omuz omuza yaptığı çalışmalar ve paylaştıkları mesajlar Türk milletinin yüreklerini ısıtırken sosyal medya bugün İngiltere'den gelen 77 kişilik UK ISAR arama kurtarma ekibini konuşuyor.

DEPREMZEDEYE ULAŞMAK İÇİN YAŞAM TÜNELİ AÇTILAR

Sosyal medyaya düşen ve kısa sürede viral olan bir videoda İngiliz arama kurtarma ekibinin enkaz altındaki bir depremzedeye ulaşmak için yaşam tüneli açtığı görülüyor.

İngiliz ekip yaşam tüneli açtı: İlk sözü napıyon oldu Sosyal medya onları konuşuyor...

'NAPIYON' DİYE SORDU

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Ağzındaki maske ile daracık tünelin içinde ilerleyen arama kurtarma ekibi üyesi videonun sonunda köşede sıkışmış depremzedeye ulaşıyor ve ilk sözü Türkçe oluyor.

İngiliz uzman enkaz altındaki vatandaşa selam verdikten sonra 'Napıyon' diye soruyor.

İngiliz ekip yaşam tüneli açtı: İlk sözü napıyon oldu Sosyal medya onları konuşuyor...

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

İngiliz kurtarma ekibinin verdiği zorlu çaba ve kurdukları Türkçe cümle sosyal medyada büyük beğeni topladı. Ekibin arama kurtarma çalışmasının videosu yüzlerce kez paylaşılırken, uzmanlara teşekkür yağdı.

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İSPANYOL EKİP DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ

İspanya Askeri Acil Durum Birimi'ne (UME) bağlı ekipler, bir yandan yıkılan binalardaki çalışmalara destek verirken, diğer yandan da manevi destek sağlıyor.

Hastanede tedavi gören depremzedeleri tedavi eden İspanyol ekipler, hastalarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. UME'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Leyla'nın bizden tüm İspanyollara göndermemizi istediği bir kucaklamadan daha büyük bir ödül olamaz. Dayan Türkiye" ifadeleri yer aldı.

İngiliz ekip yaşam tüneli açtı: İlk sözü napıyon oldu Sosyal medya onları konuşuyor...

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RUS EKİP 160. SAATTE KURTARDI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı kurtarma ekipleri, Belarus ve Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan meslektaşları ile birlikte Türkiye'de arama kurtarma çalışmaları sırasında bir kişiyi kurtardı. Depremzede, 160’ıncı saatte kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları 4 saatten fazla sürdü. Çalışma, gece gerçekleştirildi. Yaralıya ilk yardım doğrudan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı doktorları tarafından yapıldı. Ardından yaralı ambulansa nakledildi” denildi.

İngiliz ekip yaşam tüneli açtı: İlk sözü napıyon oldu Sosyal medya onları konuşuyor...

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