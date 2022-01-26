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İngiliz donanması, Umman Körfezi’nde 20 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirdi

#İngiltere#Umman Körfezi#Uyuşturucu Operasyonu
İngiliz donanması, Umman Körfezi’nde 20 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirdi

İngiltere Kraliyet Donanması, Umman Körfezi’nde 3 yıldır görev yapan HMS Montrose firkateyniyle tespit ettiği şüpheli tekneye operasyon düzenledi. Operasyonda bir tondan fazla ağırlıkta, 20 milyon dolar değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

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İngiltere Kraliyet Donanması’ndan yapılan açıklamada, “Montrose'un biniş ekibi hızlı hareket ederek şüphelilerin yasadışı yüklerini gizli bir bölmede saklamasına zaman tanımadı.

Biniş ekibi tüm uyuşturucuların bulunduğundan emin olmak için tekneyi kapsamlı şekilde aradı” denildi. Operasyonla ilgili detaylı bilgilerin de verildiği açıklamada, “Operasyonda 663 kilogram eroin, 87 kilogram metamfetamin ve 291 kilogram esrar, tahmini toptan değeri 20 milyon dolar olan uyuşturucu maddeler ele geçirildi” ifadeleri kullanıldı.

İngiliz donanması, Umman Körfezi’nde 20 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirdi

“SUÇLU VE TERÖRİSTLERE BÜYÜK BİR DARBE İNDİRECEKTİR”

Montrose'un Komutanı Claire Thompson operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu büyüklükteki el koyma, faaliyetlerini finanse etmek için bu yasadışı uyuşturucuları kullanan suçlu veya terörist çetelere büyük bir darbe indirecektir. Terör örgütlerini, suçluları ve onların finansman hatlarını bozmak, Birleşik Krallık'ı ve dünyanın geri kalanını güvende tutmanın anahtarıdır” dedi.

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#İngiltere#Umman Körfezi#Uyuşturucu Operasyonu

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