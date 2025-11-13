İngiliz dergisi The Economist'in 2026 tahminleri dünyada gündem oldu: Kehanet mi uyarı mı? İşte tartışma yaratan kapağın şifreleri!

Haberin Devamı

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi The Economist, her yıl olduğu gibi bu yıl da ses getiren “The World Ahead 2026” kapağını yayımladı. Derginin geleceğe dair simgeler ve mesajlarla dolu kapağı, 2026 yılına ilişkin önemli ipuçları içerdi.

Dergide yer alan analizde yapılan, “Sistemin yeniden yazılacağı bir dönüm noktasına yaklaşıyoruz” değerlendirmesi özellikle dikkat çekti.

The Economist'in dünyada gündem olan kapak görselinde şu başlıklar ön plana çıktı:

ABD’NİN 250. YILI: KUTLAMA MI, HESAPLAŞMA MI?

Kapakta yer alan doğum günü pastasının üzerindeki “250” sayısı, ABD’nin kuruluşunun 250’nci yıldönümüne gönderme yapıyor. Ancak bu kez kutlama havası yerine hesaplaşma atmosferi öne çıkıyor.

Pastanın çevresinde Donald Trump, Şi Cinping, Vladimir Putin, Volodimir Zelenski ve Binyamin Netanyahu gibi liderlerin bulunması, 2026’nın küresel gerilim yılı olabileceğinin işareti olarak yorumlandı.

The Economist’in analizine göre, 2025 yılında küresel siyaseti şekillendiren en büyük faktör Trump oldu. Dergin Trump’ın Beyaz Saray’daki varlığı sürdükçe bu durumun değişmeyeceğini yazdı.

Trump’ın alışılmış siyasi normları yıkan tarzı, bazı alanlarda (örneğin ticarette) kargaşaya yol açarken; Gazze krizinde diplomatik sonuçlar getirdi. Ancak dergi, bu yaklaşımın uzun vadede ABD’yi yalnızlaştırabileceği uyarısında bulundu.

Dergi kapağında şu soru dikkat çekti:

“Bir sonraki küresel krizde Amerika’ya kim yardım edecek?”

YENİ KÜRESEL DÜZEN: 'BELİRSİZLİK ÇAĞI' BAŞLIYOR

Dünyanın artık iki kutuplu olmadığına, ABD-Çin rekabeti derinleşirken, Rusya’nın da etkisini genişlettiğine dikkat çeken The Economist, bu tabloyu “belirsizliğin yeni normal olduğu dönem” olarak tanımladı.

Trump’ın ideolojiden çok pragmatik anlaşmalar peşinde olduğuna dikkat çekilen analizde, “küresel kurallara dayalı düzenin daha da dağılacağı” değerlendirmesi yapılırken “istekliler koalisyonu” adı verilen yeni ticaret, savunma ve iklim anlaşmalarının da yükselişe geçeceği öngörüldü.

AVRUPA’NIN ÜÇ SINAVI: GÜVENLİK, EKONOMİ, POPÜLİZM

The Economist’e göre Avrupa 2026’da üç yönlü baskıyla karşı karşıya kalacak. Bunlar Rusya tehdidi, ekonomik durgunluk ve aşırı sağın yükselişi olacak.

Dergi, Avrupa’nın savunma harcamalarını artırması, ABD ile ilişkilerini koruması ve bütçe açıklarını dengelemesi gerektiğini ifade etti.

Ancak bu politikaların aşırı sağ partilere desteği artırabileceği ve Avrupa Birliği’nin yeniden “Birlik mi, dağılma mı?” sorusuyla yüzleşebileceği de yazıda vurgulandı.

ZENGİNLERİN FAKİRLİK TESTİ: YENİ KRİZ KAPIDA

The Economist, gelişmiş ülkelerde borç sarmalının büyüyeceği uyarısında bulundu. Yüksek faiz oranları, bütçe baskısı ve kamu açıkları birleştiğinde yeni bir finansal sarsıntı yaşanabileceğini kaydeden dergi bu tabloyu “zenginlerin fakirlik testi” olarak tanımladı.

Yazıda, Amerikan ekonomisinin Trump’ın ticaret politikalarına dayanıklı göründüğü ancak küresel büyümeyi yavaşlattığı vurgulanırken yeni Fed Başkanı’nın kim olacağı da piyasalar açısından belirleyici bir gelişme olarak değerlendirildi.

YAPAY ZEKA: DEVRİM Mİ, BALON MU?

Kapakta yer alan robotlar ve çipler, yapay zekânın yükselişini simgeliyor.

The Economist, 2026 itibarıyla yapay zekânın siyasetten ekonomiye kadar her alanda etkisini artıracağını belirtti.

Ancak “yapay Zeka balonu” riski de dikkat çekiyor. Aşırı büyümenin ekonomideki zayıflıkları gizleyebileceği, olası bir çöküşün istihdamı olumsuz etkileyebileceği altı çizilen olasılıklar.

Dergiye göre, “Teknoloji büyüyor ama insana yer kalıyor mu?” sorusu, 2026’nın en çarpıcı tartışmalarından biri olacak.

İKLİM KRİZİ: UMUT GÜNEYDEN GELEBİLİR

Küresel sıcaklık artışı 1,5 derece sınırına dayanmış durumda. Trump yönetiminin yenilenebilir enerjiye mesafeli tutumu eleştirilirken, The Economist kurtuluşun güney yarımküreden gelebileceğini vurguladı.

Dergide, Latin Amerika, Afrika ve Asya’daki yeşil enerji yatırımlarının umut vadettiğine dikkat çekildi. Dergi ayrıca jeotermal enerjiyi 2026’nın en çok izlenecek alanı olarak tanımladı.

BM’NİN 2030 HEDEFLERİ TEHLİKEDE

Yoksulluğun azaltılması, eşitliğin sağlanması ve çevrenin korunması üzerine kurulu Birleşmiş Milletler 2030 hedeflerinin, 2026’daki ekonomik ve siyasi sarsıntılar nedeniyle sekteye uğrayabileceğine dikkat çeken The Economist, bu durumu “2026, 2030’un kader yılı olabilir” ifadesiyle özetledi.

SAĞLIKTA YENİ DÖNEM: KİLO VERME İLAÇLARI YOLDA

Kapakta yer alan şırınga sembolleri, tıp dünyasındaki dönüşümü temsil ediyor. 2026 yılında yeni nesil, ucuz ve hap formundaki kilo verme ilaçlarının piyasaya çıkması bekleniyor.

The Economist, bu gelişmenin sağlık sektöründe devrim yaratabileceğinin altını çizdi ancak “Kolay kilo kaybının etik ve tıbbi bedeli olabilir” uyarısında bulundu.

SPOR ARTIK DİPLOMASİ ARACI

2026’da ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası, sadece futbol açısından değil diplomasi açısından da kritik bir rol oynayacak.

The Economist, sporun günümüzde küresel yumuşak gücün bir parçası haline geldiğinin altını çizdi.

Dergiye göre, Las Vegas’ta düzenlenecek “Enhanced Games” (Geliştirilmiş Oyunlar) ise doping tartışmalarıyla gündeme gelecek ve “Bu hile mi, yoksa farklı bir yaklaşım mı?” sorusu, sporda etik sınırların yeniden tartışılmasına yol açacak.

2026, BELİRSİZLİĞİN YILI

The Economist’e göre 2026, dünyanın geleceğini şekillendirecek kırılma yılı olacak. Küresel ittifaklar yeniden tanımlanırken, güç merkezleri değişecek.

“Dünya yeniden yazılıyor. 2026, bu hikâyenin başlangıcı olabilir” değerlendirmesinde bulunan dergiye göre ABD, 250. yılında kendiyle yüzleşirken, Çin ve Rusya yeni bir düzen kurmak için adımlar atacak. Teknoloji yükselirken, ekonomi baskı altına girecek ve iklim krizi derinleşiyor.