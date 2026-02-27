İngiliz dergisi Müslüman dünyasını mercek altına aldı: Dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan yorumu... 'Birleştirici ve güvenilir'

Haberin Devamı

İngiltere merkezli The Economist dergisinin Müslüman dünyası üzerine yaptığı analiz, liderlerin popülaritesini ve bölgesel etkilerini ortaya koydu. Analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yalnızca Türkiye’de değil, Müslüman dünyasında da güçlü bir lider olarak ön plana çıktı.

“Müslüman dünyasını kim temsil ediyor?” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Müslüman dünyası için güvenilir bir lider olduğunu vurguladı.

The Economist, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı vizyoner ve ileri görüşlü bir lider olarak tanımladı ve kararlı duruşu ile ümmetin birleştirici ve güvenilir sesi hâline geldiğini yazdı. Analizde Erdoğan'ın, dini ve siyasi meselelerde aktif, kararlı ve cesur bir şekilde konuşarak, tüm dünyadaki Müslüman topluluklarının yanında durduğu kaydedildi.

Arap Barometresi ve Gallup araştırmalarına yer verilen analizde, Erdoğan’ın Endonezya, Pakistan ve diğer Müslüman ülkelerde geniş bir hayran kitlesine sahip olduğunu ortaya koyduğu aktarıldı.

ANKETLER VE DESTEK ORANLARI

Arap Barometresi verileri, Erdoğan’ın uzun süredir Orta Doğu’daki en popüler lider olduğunu ortaya koyuyor.

Gallup 2017 araştırmasına göre, Endonezya’da net beğeni oranı +45, Pakistan’da +27 olarak ölçüldü.

Türkiye, Somali’de kıtlık döneminde yardım çağrısı yaptı ve ülkede Türk yardım çalışanları ile yatırımcılar aktif şekilde faaliyet gösteriyor. Türk şirketleri Afrika ve Orta Asya’da önemli yatırımlar yürütüyor.

GAZZE İÇİN CESUR DURUŞ SERGİLEDİ

The Economist'e göre Erdoğan, Gazze’deki İsrail'in saldırgan tutumunu eleştirmesi ve uluslararası müdahalelerdeki aktif tutumu ile Müslüman dünyasında cesur bir duruş sergiledi.

2011 Arap Baharı sırasında aktif destek veren Erdoğan, o dönemde Arap dünyasındaki popülaritesini zirveye taşıdı. Bu duruma ilişkin yapılan değerlendirmede, "Bugün Erdoğan, hâlen yüksek seviyede destek görüyor." denildi.

BÖLGESEL VE KÜRESEL LİDERLİK

Erdoğan, Keşmir meselesinde Hindistan’ı eleştirdi. Avrupa’daki İslam karşıtlığı, Myanmar’daki Rohingya Müslümanlarına yönelik baskılar ve Çin’in Uygur azınlığa yönelik uygulamalarına karşı çıktı.

Suriyelilerin %69’u tarafından olumlu karşılanan Erdoğan, Suriye iç savaşı sırasında 3 milyondan fazla Suriyeli sığınmacıyı kabul etti.

20 yılı aşkın süredir Türkiye’yi yöneten Erdoğan, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde Afganistan, Somali ve Brunei dahil neredeyse tüm Müslüman çoğunluklu ülkelere ziyaret gerçekleştirdi. 2011’de Afrika dışından Mogadişu’ya giden ilk lider oldu.

Analize göre Erdoğan, Müslüman dünyasının dikkatini ve desteğini en çok üzerinde toplayan lider konumunda yer aldı. Gazze’den Keşmir’e, Rohingya’dan Avrupa’daki Müslüman topluluklara kadar etkin bir dış politika ve diplomasi yürüten Erdoğan, hem bölgesel hem küresel aktörlerle kıyaslandığında Müslüman dünyasında en güvenilen lider olarak öne çıktı.

DİĞER LİDERLER VE KARŞILAŞTIRMALAR

Diğer liderler de Müslüman dünyasında farklı roller üstleniyor:

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Şiiler arasında etkili olsa da Sünniler üzerinde sınırlı nüfuz sahibi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, Suriye’nin Sünni çoğunluğu ile Ürdün ve Suudi Arabistan’da destek görüyor.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suriyeliler, Faslılar ve Ürdünlüler tarafından olumlu karşılanmasına rağmen Erdoğan’ın aksine dini ve siyasi meselelerde aktif bir duruş sergilemiyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİRLİK ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Ramazan öncesi yaptığı konuşmada yaklaşık 2 milyar Müslümana seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik çağrısında bulunmuştu:

“Ümmet, yüzyıllardır süregelen bölünmelerle ezilmesin. Kardeşliğimize, dostlarımıza, inancımıza ve hayallerimize sıkıca tutunursak, Allah’ın izniyle aşamayacağımız hiçbir tuzak kalmaz.”