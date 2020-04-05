İngiliz Büyükelçi Chilcott’dan Türkiye’ye mesaj: Medikal üründe işbirliğini arttırabiliriz

COVID-19 salgınının bazı ülkelerde tıbbi ekipman için büyük talep yarattığını ve bu malzemelerin büyük bir çoğunluğunun Türkiye’de üretildiğini kaydeden İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, iki ülkedeki talebi karşılamak için solumun ventilatörü ve koruyucu giysiler gibi temel ürünlerin üretiminde Türkiye ile daha kapsamlı çalışmayı isteklerini söyledi. Chilcott’un yanıtları şöyle:

PRENS VE BAŞBAKAN İYİ

* Ülkenizde ilk vaka ne zaman tespit edildi? Salgının şu an durumu nedir?

İngiltere’de teyit edilen ilk korona virüs vakaları 31 Ocak’ta kaydedildi, ancak virüsten ilk ölüm 5 Mart’ta görüldü. Dünyadaki çoğu ülkede olduğu, vaka sayısının katlanarak artmaya başladığını gördük; virüsün yayılmasını yavaşlatmak için daha güçlü önlemler aldık. İngiltere’de 2000’den fazla korona virüs hastası ne yazık ki hayatını kaybetti. Şu anda hepsi için her şey yolunda olsa bile, haberlerde de görebileceğiniz gibi Ekselansları Galler Prensi, Başbakanımız Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock bile (COVID-19) virüs testleri pozitif çıktı. Bu durum, hiç kimsenin bağışık olmadığını ve hayatımızı korumak için hepimizin kurallara uymamız ve olabildiğince sosyal etkileşimden kaçınmamız gerektiğini gösterir.

30 MİLYON EVE MEKTUP

* Hükümetinizin şu ana kadar aldığı önlemler nelerdir?

Hükümetimiz başından beri korona virüs tehdidini ciddiye aldı, bilim ve kanıta dayalı olarak harekete geçti. 10 Şubat’ta hükümet halk sağlığını korumak için daha güçlü yasal yetkiler aldı. 3 Mart’ta korona virüs eylem planımızı yayınladık. Sonra durumun ciddiyeti arttıkça, hükümet ‘sosyal mesafeyi’ teşvik etmek için daha katı tedbirler aldı. Parklar ve kütüphanelerin yanı sıra zorunlu olmayan dükkanlar da kapatıldı; insanlardan sadece yiyecek veya ilaç almak için evlerini terk etmeleri istendi. İnsanlar sadece gerekliyse işe gitmeli ve mümkünse evden çalışmak durumda. Ayrıca polise, bu kuralları ihlal eden kişilerin toplantılarını dağıtma ve para cezası verme yetkisi verildi. Ancak, öncelikli yaklaşım, insanların toplumdaki en savunmasız kişileri korumak için doğru olanı yapma görevini yerine getirmelerine yönelik algılarına seslenmektir. Son olarak, Başbakan İngiltere’de 30 milyon hane halkına kurallara uymalarını ve hayatlarını kurtarmalarını isteyen bir mektup yazdı.

YARDIM İÇİN MİNNETTARIZ

* Covid-19 ile mücadelede Türkiye ile işbirliğiniz hangi düzeyde?

İşbirliğimiz çoğunlukla vatandaşlarımızı tahliye etmeye odaklandı. THY, Türkleri İngiltere’den geri getirmek için özel uçuşlar yaptı ve İngiliz vatandaşlarını Türkiye’den çıkan uçaklarda ülkelerine geri göndermemize yardımcı oldu. Türk yönetiminin yardımına ve işbirliğine minnettarız. Salgın ülkemizde bazı tıbbi ekipmanlar için büyük bir talep yarattı. Bunların çoğu Türkiye’de üretilmektedir. Sektörlerimizin iki ülkedeki talebi karşılamak için birlikte çalışması ve (solunum) ventilatörleri ve koruyucu giysiler gibi temel ürünler için işbirliğinin artmasını istemekteyiz.

YENİ AŞI VE TEDAVİLERE DESTEK SAĞLAYACAĞIZ

* Koronavirüsle mücadelede diğer ülkelerle nasıl bir işbirliği yapıyorsunuz?

Özellikle tedavi ve aşıların araştırılması ve geliştirilmesi açısından, tüm ülkelerin salgını yenmek üzere birlikte çalışması gerekmektedir. İngiltere virüsle mücadele için uluslararası bir strateji belirlemiştir. DSÖ’nün salgın hastalıktan kaynaklanan insan sağlığı tehdidine karşı çalışmalarını koordine etme çabalarını destekleyeceğiz. Yeni bir aşı ve yeni tedaviler geliştirmek için para koyacağız. En savunmasız ülkelerin sağlık sistemlerinin güçlendirilmesine yardımcı olacağız. Gıda ve ilaçlar için hayati öneme sahip ticaret yollarını ve tedarik zincirlerini tutmayı savunacağız. Ayrıca, G-20 ve diğer forumlarda virüsle birlikte savaşırken küresel ekonomiye verilen zararı en aza indiren politikaları savunacağız.

Bilgi notu

İngiltere’de yaklaşık 40 bin COVID-19 vakası bulunuyor ve can kaybı 3 bin 605.