İngiliz Büyükelçi "Aladdin'in cini" oldu

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İngiltere Büyükelçisi Nick Baird, oyuncularının büyük bölümü Ankara'da yaşayan yabancılardan oluşan “Stage On The Run” amatör tiyatro topluluğunun sahneye koyduğu, “Aladdin” isimli oyunda, “Aladdin’in cini” oldu.

Oyuncularının büyük bölümü Ankara'da yaşayan yabancılardan oluşan “Stage On The Run” amatör tiyatro topluluğu, Türk Amerikan Derneği’nin ev sahipliğinde, dünya masalı “Aladdin”i sahneye koydu.



Oyuncularının çok uluslu olmasıyla dikkat çeken oyuna, miniklerin ilgisi büyüktü. İngilizce olarak sergilenen oyunda, minik izleyicilerin de gösteriye katılmaları sağlandı.



Oyunun ardından, ANKA’nın sorularını yanıtlayan yönetmen Frances Riddelle, Türkiye yolculuğunun öncesinde Londra’da aktrislik yaptığını söyledi. Sanat yaşamına Türkiye’de devam eden Riddelle, 3,5 yıldır burada çocuklara drama eğitimi verdiğini kaydetti.



Riddelle, oyunun kadrosunun Eylül’de belirlendiğini ve yaklaşık iki aydır bu oyuna hazırlandıklarını söyledi. “Stage On The Run” topluluğunun yanı sıra başta Büyükelçi Nick Baird olmak üzere İngiltere Büyükelçiliği'nden de birçok kişinin oyunda yer aldığını belirten Riddelle, oyunun seyircilerle birlikte oynanan çok uluslu bir kimlik taşıdığına dikkat çekti. Riddelle, oyuncuların Türkiye, Amerika, Rusya, Yeni Zelanda, İskandinavya ve Macaristan olmak üzere dünyanın birçok yerinden olduklarının altını çizdi.



“HERKESİN FARLI BİR HİKAYESİ VAR”



Oyunda, Aladdin’in sihirli lambasını ele geçirmek isteyen kötü karakter “Abanaza”yı canlandıran ODTÜ öğrencisi Kıvanç Tos ise, kendisinin amatör olarak tiyatro ile uğraştığını ve 3. oyunu olduğunu söyledi.



Dünyanın farklı yerlerinden insanlarla birlikte iş yapmanın “çok eğlenceli” olduğunu ifade eden Tos, “Burada hep birlikte ortak bir iş çıkarmak çok keyifli. Oyunun yanı sıra burada birlikte olduğumuz zamanlar içinde herkesin farklı bir hikayesi olduğunu öğrendim. Ancak oyunun havası herkesi birleştirdi” diye konuştu.