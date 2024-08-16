İngiliz basınından çarpıcı Ukrayna iddiası

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Ukrayna ordusundan bazı askerlerin, Rusya'nın Kursk Bölgesi'ne düzenlenen saldırıdan bir ay önce İngiltere'de eğitim aldığı iddia edildi.

İngiliz basınından The Times'ın iddiasına göre, bazı Ukraynalı askerler Kursk Bölgesi'ne yapılan saldırıdan bir ay önce İngiliz askerleriyle birlikte eğitim görmek üzere İngiltere'ye gönderildi.

Saldırıya katılan askerlerin İngiliz ordusuyla birkaç günlük eğitimden geçirildiği öne sürülen iddiada, eğitimin ana konusunun yüksek binalara baskınlar olduğu belirtildi.

Times'ın ismini açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı iddiada, Ukrayna ordusunun saldırısının genel olarak "kötü organize edilmiş" olduğu ve ordunun tahliye için sağlık araçlarının olmadığı vurgulandı.

İddiada ayrıca, çatışmalarda kullanılan Batı yapımı tüfeklerin sürekli tutukluk yaptığı aktarıldı.

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Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rus ve Ukrayna askeri güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalar nedeniyle Kursk bölgesindeki durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiğini duyurmuştu.

Bakanlık, bölgeden 76 binden fazla kişinin, çatışmalar nedeniyle tahliye edildiğini, ülkenin 8 farklı bölgesinde yaklaşık 60 geçici konaklama merkezi kurulduğunu açıklamıştı.