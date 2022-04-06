İngiliz basınından çarpıcı iddia: Macron alay konusu oldu!

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Fransa’da halk, 10 ve 24 Nisan tarihlerinde ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidecek.

48,7 milyon seçmenin oy kullanacağı seçim kapsamında 12 aday yarışacak.

5 yıllık göreve talip olan isimlerden birisi olan Macron anketlerde önde gözükse de bugün gelen haberler Fransız siyasetçinin moralini bozabilecek cinsten.

MACRON'UN EKİBİ PANİKTE: FARK KAPANIYOR

Son anketler Macron'un ilk turda yüzde 28, en yakın rakibi Le Pen'in ise yüzde 22 bandında oy alacağını gösteriyor.

Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 10 Nisan'da yapılacak. Adayların yeterli oya ulaşamaması durumunda 24 Nisan'da ikinci tur için halk bir kez daha sandık başına gidecek.

Ancak geçen ay yapılan anketlere göre, Macron'un oylarının sabit kaldığı ve Le Pen'in ise oyunu yüzde 18 bandından yüzde 22'ye çıkardığı görülüyor.

'MACRON ALAY KONUSU OLDU'

Bu gelişme Macron'un ekibinde panik havasına yaratırken İngiltere'den çok konuşulacak bir haber geldi.

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İngiliz Express gazetesinin 'Fransız istihbaratının körlüğü Macron'u alay konusu haline getirdi' başlıklı haberi ülke gündemine tabiri caizse bomba gibi düştü.

Haberde 'Macron, Fransa istihbarat servislerinin bir dizi önemli uluslararası olayı tahmin edemediğinin ortaya çıkmasıyla acı bir utançla karşı karşıya' ifadeleri yer aldı.

SUÇLUYU BULDULAR: İSTİFAYA ZORLANDI

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin savaşa dönüşmesi de dahil bir dizi konu hakkında istihbarat zafiyetinin ortaya çıktığını belirten gazete Paris'in suçu istihbarat şefi General Eric Vidaud'a attığını yazdı.

Haberde 'Vidaud, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını tahmin edememesi nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı' denildi.

Vidaud yedi ay boyunca askeri istihbarat teşkilatını yönetmişti, ancak kaynaklar l'Opinion gazetesine brifinglerinin 'yetersiz' bulduğunu ve 'konulara hakimiyetten yoksun olduğunu' söyledi. Bu açıklama Vidaud'un istifaya zorlandığı iddialarını güçlendirdi.

'GÜNAH KEŞİSİ OLDU'

Dış Güvenlik Genel Müdürlüğü'nün (DGSE) eski başkanı Pierre Brochand, Fransız Askeri İstihbarat Müdürlüğü'nden (DRM) bahsederken Politico'ya şunları söyledi: 'Vidaud'un bir günah keçisi olduğuna inanıyorum.'

DRM'nin 'gerçekten iyi çalışmayan zayıf bir hizmet' olduğunu belirten Brochand, 'Kaynak ve organizasyon eksikliğinden dolayı en parlak beyinleri çekmiyorlar' demişti.