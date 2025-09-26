×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İngiliz basınından çarpıcı analiz: Tel Aviv için tehlike çanları çalıyor

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Türkiye#ABD
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2025 18:09

İngiliz gazetesi The Telegraph, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeye ilişkin çarpıcı bir analiz yayınladı. The Telegraph, analizinde "Tel Aviv için tehlike çanları çalıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı kritik görüşme, İngiliz basınında geniş yankı buldu.

The Telegraph, “Trump’ın Erdoğan’la F-35 anlaşması İsrail için tehlike çanlarını çalıyor” başlıklı analizinde, iki lider arasındaki olası savunma anlaşmasının, Orta Doğu’daki güç dengelerini sarsabileceği değerlendirmesi yer aldı. 

Gazete, Erdoğan’ın Washington’a “tarihi bir haksızlığı düzeltmek ve ülkesinin askeri gücünü artırmak amacıyla gittiğini” vurguladı.

İngiliz basınından çarpıcı analiz: Tel Aviv için tehlike çanları çalıyor

İSRAİL ENDİŞELİ

Haberde, Ankara’nın 2019’da Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini almasının ardından F-35 programından çıkarıldığı hatırlatıldı.

Haberin Devamı

Washington’daki kaynaklar, Türkiye’nin yeniden programa dahil edilmesi için yürütülen görüşmelerin İsrail’de endişe yarattığını ve bu durumun bölgedeki hassas dengeleri sarsabileceğini aktardı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Türkiye’nin yeniden F-35 projesine alınmaması için ABD Kongresi’nde ve özellikle Dışişleri Bakanı Marco Rubio nezdinde lobi faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

İngiliz basınından çarpıcı analiz: Tel Aviv için tehlike çanları çalıyor

F-35 VE F-16 SATIŞININ ÖNÜ AÇILABİLİR

The Telegraph, Trump’ın Erdoğan ile yakın ilişkisinin, Boeing ve Lockheed Martin’in Türkiye’ye F-35 ve F-16 satışını da kapsayan milyarlarca dolarlık bir paketin önünü açabileceğine dikkat çekti.

Trump’ın sosyal medya hesabından “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la büyük bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmeleri dahil birçok ticaret ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz” açıklamasını yaptığı hatırlatıldı.

Gözden Kaçmasınİsrail Başbakanı Netanyahu kürsüye geldi: BM salonunu terk ettilerİsrail Başbakanı Netanyahu kürsüye geldi: BM salonunu terk ettilerHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasınİsrail lobisinden Türkiye karşıtı hamle: Rubio ve Hegsethe mektup yazdılarİsrail lobisinden Türkiye karşıtı hamle: Rubio ve Hegseth'e mektup yazdılarHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Türkiye#ABD

BAKMADAN GEÇME!