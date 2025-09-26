İngiliz basınından çarpıcı analiz: Tel Aviv için tehlike çanları çalıyor

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı kritik görüşme, İngiliz basınında geniş yankı buldu.

The Telegraph, “Trump’ın Erdoğan’la F-35 anlaşması İsrail için tehlike çanlarını çalıyor” başlıklı analizinde, iki lider arasındaki olası savunma anlaşmasının, Orta Doğu’daki güç dengelerini sarsabileceği değerlendirmesi yer aldı.

Gazete, Erdoğan’ın Washington’a “tarihi bir haksızlığı düzeltmek ve ülkesinin askeri gücünü artırmak amacıyla gittiğini” vurguladı.

İSRAİL ENDİŞELİ

Haberde, Ankara’nın 2019’da Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini almasının ardından F-35 programından çıkarıldığı hatırlatıldı.

Washington’daki kaynaklar, Türkiye’nin yeniden programa dahil edilmesi için yürütülen görüşmelerin İsrail’de endişe yarattığını ve bu durumun bölgedeki hassas dengeleri sarsabileceğini aktardı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Türkiye’nin yeniden F-35 projesine alınmaması için ABD Kongresi’nde ve özellikle Dışişleri Bakanı Marco Rubio nezdinde lobi faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

F-35 VE F-16 SATIŞININ ÖNÜ AÇILABİLİR

The Telegraph, Trump’ın Erdoğan ile yakın ilişkisinin, Boeing ve Lockheed Martin’in Türkiye’ye F-35 ve F-16 satışını da kapsayan milyarlarca dolarlık bir paketin önünü açabileceğine dikkat çekti.

Trump’ın sosyal medya hesabından “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la büyük bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmeleri dahil birçok ticaret ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz” açıklamasını yaptığı hatırlatıldı.