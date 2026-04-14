İngiliz basını ortaya çıkardı: Yunanistan sınırında skandal

Haberin Devamı

Yunanistan’ın Türkiye sınırında göçmenleri “paralı karşılığı tuttuğu göçmenler” aracılığıyla zorla geri ittiği iddiaları, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin araştırmasına göre, belgeler ve tanık ifadeleri, sınır hattında ciddi insan hakları ihlallerini ortaya çıkardı.

GÖÇMENLER GÖÇMENLERE KARŞI

Araştırmaya göre Yunan polisi, çoğunluğu Pakistan, Suriye ve Afganistan uyruklu göçmenlerden oluşan kişileri “paralı asker” gibi kullanarak diğer göçmenleri Türkiye tarafına zorla geri gönderiyor.

İddialara göre bu kişiler, göçmenleri dövüyor, eşyalarını alıyor ve şiddet kullanarak sınır dışına itiyor.

BBC'DEN ŞOK İDDİALAR

BBC’nin ulaştığı tanık ifadeleri ve belgelerde çarpıcı iddialar yer aldı:

Göçmenlerin dövüldüğü, bayılana kadar darbedildiği

Değerli eşyalarının gasp edildiği

Kadın göçmenlere yönelik cinsel istismar

“Ölüm ve cinsel istismar tehditleri” ile zorla geri gönderilme

Frontex bünyesindeki Temel Haklar Ofisi raporlarında da benzer bulgular yer aldı. Raporda, göçmenlerin Avrupa Birliği hukukuna aykırı şekilde zorla Türkiye’ye geri gönderildiği ifade edildi.

Haberin Devamı

Olayların merkezinde, Türkiye ile Yunanistan arasında uzanan Evros Nehri yer aldı.

Bölgedeki bir polis kaynağı, “Evros’ta görev yapan hiçbir asker, polis memuru veya Frontex görevlisi geri itmelerin yaşandığını bilmeden edemez” ifadelerini kullandı.

“NEFES ALAMIYORDUK”

BBC’ye konuşan Suriyeli göçmenler yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Kızım bez giyiyordu, onu çıkardılar. Korkudan çığlık atıyordu.”

“İnsanlar kalabalık ve koku yüzünden boğuluyordu. Nefes alamıyorduk.”

Göçmenler, maskeli kişiler tarafından dövüldüklerini, zorla teknelere bindirilerek nehrin ortasında bırakıldıklarını iddia etti.

POLİS BELGELERİ VE SIZDIRILAN DETAYLAR

BBC’nin ulaştığı disiplin soruşturması belgelerinde, bazı sınır muhafızlarının “kayıkçı” olarak adlandırılan bu kişilerin kullanımını kabul ettiği görüldü.

İddialara göre:

Paralı kişiler Viber üzerinden koordine edildi

Göçmenlerden alınan para ve telefonlarla ödüllendirildi

Bazılarına Yunanistan’dan geçiş kolaylığı sağlandı

MİÇOTAKİS: HABERDAR DEĞİLİM

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, BBC’ye yaptığı açıklamada bu iddialardan “tamamen habersiz” olduğunu söyledi.

Ancak yetkililer, detaylı sorulara yanıt vermedi.

İNSAN HAKLARI KURUMLARINDAN UYARI

Yunanistan İnsan Hakları Komisyonu, bulguların “son derece ciddi ihlaller” anlamına gelebileceğini belirtti. Komisyon, 2020’den bu yana bölgede 100’den fazla geri itme vakasının kaydedildiğini açıkladı.