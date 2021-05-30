İngiliz basını: Boris Johnson evlendi

İngiliz basınındaki haberlere göre Johnson ve Symonds, Londra’daki Westminster Katedrali’nde düzenlenen gizli törende, 30 kişilik bir davetli grubunun önünde evlendi.

The Sun gazetesi ziyaretçilere açık olan katedralin, 13.30’da karantinaya alınacağı söylenerek boşaltıldığı ve törenin düzenlendiğini yazdı. 2019’da nişanlanan çift Johnson’ın başbakan olmasından sonra başbakanlık konutuna taşınmış ve burayı evlenmeden kullanan ilk çift olmuştu. 29 Nisan 2020’de bir çocukları olan Johnson ve Symonds, geçen hafta düğünlerinin 30 Temmuz 2022’de yapılacağını duyurmuştu.

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