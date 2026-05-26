İngiliz bakanın uçağına sinyal karıştırma yapılmış

İngiliz Savunma Bakanlığı, Estonya’daki İngiliz askerlerini ziyaret ettikten sonra geçen perşembe günü ülkeye dönen uçağın GPS sisteminin yaklaşık üç saat boyunca devre dışı kaldığını doğruladı. İngiliz basını, pilotların alternatif navigasyon sistemleri kullanmak zorunda kaldığını, uçaktaki bazı elektronik cihazların da internet bağlantısı kuramadığını yazdı. Savunma Bakanlığı, Rusya’ya Healey’nin uçağının bilinçli olarak hedef alındığı suçmalasını yöneltmese de “Rusya’nın pervasız müdahalesi” ifadesini kullandı. Londra yönetimi, Ukrayna savaşından bu yana Rusya’ya karşı Kiev’in en güçlü destekçilerinden biri olarak öne çıkıyor. Geçen yıl da dönemin Savunma Bakanı Grant Shapps’ı taşıyan RAF uçağında benzer bir sinyal kesintisi yaşanmıştı.