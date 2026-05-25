İngiliz bakanın uçağına elektronik saldırı

Karadeniz üzerinde 20 Mayıs Çarşamba günü İngiliz uçakları ile Rus savaş uçakları arasında yaşanan gerilimden 1 gün sonra İngiltere Savunma Bakanı John Healey'nin uçağının hedef alındığı ortaya çıktı.

Elektronik saldırı sırasında uçakta bulunan akıllı telefonlar ile dizüstü bilgisayarlar internete bağlanamadı. Uçağın GPS sisteminin uçuş boyunca devre dışı kaldığı kaydedildi.

Pilotlar, yaklaşık 3 saat süren uçuş sırasında alternatif bir navigasyon sistemi kullandı. Olay sırasında Dassault Falcon 900LX tipi jetin Rus sınırına yakın bir bölgede uçtuğu belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey

HAELEY'NİN UÇAĞINDA ELEKTRONİK SALDIRI PANİĞİ

Healey’yi taşıyan RAF uçağının, perşembe günü Estonya’daki İngiliz birliklerine yapılan ziyaretin ardından İngiltere’ye dönüş yolunda elektronik saldırıya uğradığı açıklandı.

The Telegraph'ın haberine göre, İngiltere olayın arkasında Rusya’nın bulunduğunu öne sürdü. İngiliz yetkililer, Healey’nin doğrudan hedef alınıp alınmadığının henüz netleşmediğini bildirdi.

Uçakta bulunan yolcular arasında fotoğrafçılar ve bir muhabir de yer alıyordu. Elektronik saldırı nedeniyle uçakta kısa süreli panik yaşandığı ifade edildi. Yolculara, Dassault Falcon 900LX tipi uçağın sistemlerde yaşanan probleme rağmen güvenli şekilde uçuşunu sürdürebileceği söylendi.

SALDIRININ ARKASINDA RUSYA MI VAR?

The Times gazetesinin haberinde, uçağın rotasının takip siteleri üzerinden görülebildiği belirtildi. Rusya'nın uçağı herhangi bir istihbarat çalışmasına gerek kalmadan internetten derlenen bilgilerle hedef almış olabileceği iddia edildi.

İngiliz savunma kaynakları olayla ilgili, “Bu, Rusya'nın pervasız bir müdahalesidir ancak İngiliz Hava Kuvvetleri bu tür faaliyetlerle başa çıkmaya iyi hazırlanmıştır” açıklamasını yaptı.

KARADENİZ’DEKİ GERİLİM YENİDEN GÜNDEMDE

Olayın, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın Karadeniz üzerinde iki Rus savaş uçağının bir RAF keşif uçağını “tekrar tekrar ve tehlikeli bir şekilde” engellediğini duyurmasından birkaç gün sonra yaşanması dikkat çekti. İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçaklarının İngiliz keşif uçağına oldukça yakın manevralar yaptığını bildirmişti.

Bakanlığın açıklamasına göre bir Rus Su-35 savaş uçağı, İngiliz keşif uçağına kritik seviyede yaklaşarak acil durum sistemlerinin devreye girmesine neden olarak otomatik pilot sistemini etkilemişti. Bir başka Rus Su-27 savaş uçağının ise silahsız Rivet Joint tipi keşif uçağının burnundan yaklaşık 6 metre uzaklıkta uçtuğu ve önünden 6 kez geçiş yaptığı kaydedilmişti.

İngiltere Savunma Bakanlığı, yaşanan olayın 2022 yılında Karadeniz üzerinde bir İngiliz uçağına füze fırlatılması vakasından bu yana bir Rivet Joint uçağına karşı gerçekleştirilen en tehlikeli Rus müdahalesi olduğunu duyurmuştu.

BENZER OLAY 2024’TE DE YAŞANDI

Mart 2024’te dönemin İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps’ı taşıyan bir RAF uçağının da benzer şekilde GPS karıştırmasına maruz kaldığı açıklanmıştı. Olay sırasında uçağın Rus topraklarına yakın bir bölgede uçtuğu belirtilmişti.

Polonya’dan İngiltere’ye dönen askeri uçakta yaklaşık 30 dakika boyunca uydu sinyali kesintisi yaşandığı aktarılmıştı. İngiliz yetkililer, son dönemde bölgedeki elektronik müdahale vakalarının arttığını belirtmişti.