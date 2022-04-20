İngiliz bakandan esir askerler için şaşırtan açıklama! Tepki yağdı...

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İngiltere günlerdir Mariupol saflarında Ukrayna için savaşan ve Rus birlikleri tarafından esir alınan İngiliz vatandaşları 48 yaşındaki Shaun Pinner ve 28 yaşındaki Aiden Aslin'i konuşuyor.

Dünya daha önce Suriye'de de savaştığı belirtilen Aiden Aslin'i ilk olarak çektiği video ile tanıdı. Genç asker sosyal medya hesabından yayınladığı videoda erzak ve cephaneliklerinin tükendiğini belirterek teslim olmak zorunda kalabileceklerini söylemişti.

Söz konusu videonun üzerinden çok kısa bir süre geçtikten sonra Aslin'in diğer bir İngiliz askeri Shaun Pinner ile Rus askerleri tarafından esir alındığı duyuruldu.

GÖRÜNTÜLER İNGİLTERE'DE SOĞUK DUŞ ETKİSİ YARATTI

2 gün önce Rus Devlet televizyonu esir alınan askerlerin görüntülerini yayınladı. Yüzlerinde yara izleri olan askerler çekilen videoda İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan yardım isteyip Ukraynalı oligark Medvedçuk ile takas edilmek istediklerini belirtti.

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Esir alınan askerlerin görüntüleri İngiltere'de soğuk duş etkisi yaratırken aileleri hükümetten yardım istedi. Pinner'ın ailesi oğullarının paralı asker olmadığına dikkat çekerek, Rusya'dan ona uluslararası kurallara uygun bir savaş esiri muamelesi yapmalarını istedi.



İngiltere Dışişleri Bakanlığı Kremlin'e, savaş esirlerine insanca davranılması çağrısı yapıp "savaş esirlerinin siyasi amaçlar için istismar edilmesini" kınadı ancak şimdiye kadar atılan somut bir adım olmadı.



İNGİLİZ BAKANDAN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA: ORADA OLMAMALARI GEREKİRDİ

İngiltere'de gözler esir alınan askerler için atılacak adımlara çevrilmişken Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Brandon Lewis şaşırtan bir açıklamada bulundu.

Bakan Lewis Sky News'in olası bir takasa hükümetin dahil olup olmayacağı sorusuna "Şu an Putin rejimine yakın kişilere yaptırım uygulama sürecinden geçiyoruz. Bu insanların orada olmaması gerekirdi. Orada olmaları yasa dışı" dedi.



Rusya'nın esir aldığı İngilizler 48 yaşındaki Shaun Pinner ve 28 yaşındaki Aiden Aslin

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İki adamın özel durumu hakkında yorum yapmak istemediğini belirten Lewis "Herkes rehin alınan birine sempati duyabilir ama uygun süreçleri izlediğimizden emin olmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarına Ukrayna'dan uzak durma çağrısı yapan bakan "Ukrayna'da dengeyi sağlamalıyız ve bu yüzden herkese söylüyorum: Ukrayna'ya yasadışı seyahat etmeyin. Bunu yapmanın yolu bu değil.” dedi.



Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Brandon Lewis

TEPKİ YAĞDI

İngiliz basını her iki askerin de paralı ya da gönüllü asker olmadığını ve savaş başlamadan önce Ukrayna'da yaşadıklarını belirtirken askerin aileleri ve sosyal medya kullanıcıları bakanın açıklamalarına tepki gösterdi.

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Aileler askerlerin yasa dışı yollarla Ukrayna'da olmadığını ve hükümetin onlara yardım etmesi gerektiğini söyledi.



İNGİLTERE UKRAYNA'DA SAVAŞMALARINI DESTEKLEMİŞTİ

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss savaşın başladığı ilk günlerde bir açıklama yaparak İngilizlerin Ukrayna ordusu için savaşmak istemelerini kesinlikle desteklediğini belirtmişti.