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İngiliz Bakan açıkladı: Vaka sayısı günlük 100 bini bulabilir

#İngiltere#Koronavirüs#COVID-19
İngiliz Bakan açıkladı: Vaka sayısı günlük 100 bini bulabilir

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ülkedeki koronavirüs vakalarının kontrolsüz bir şekilde artması sonrası bir açıklama yaptı ve hükümetin "B Planı"nı şimdiden uygulaması gerektiğini söyledi.

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İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, ülkedeki koronavirüs vaka sayısının kış aylarında günlük 100 bini bulabileceği konusunda uyardı. Sağlık çalışanları ise hükümete, kışın bir "kriz" yaşanmasından kaçınılması için acilen bazı Covid önlemlerini devreye sokma çağrısı yaptı.

Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Konfederasyonu, kalabalık ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu ve evden çalışmalar da dahil olmak üzere hükümetin "B Planı"nı şimdiden uygulaması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Javid ise Başbakanlık ofisinde gerçekleştirdiği basın toplantısında, halkı önlem almaya çağırdı ancak bu noktada ilave kısıtlamalara gerek olmadığını dile getirdi.

HAREKETE GEÇEBİLİRİZ

Acil sağlık hizmetlerinde şu anda sürdürülemez bir durum olduğuna inanmadıklarını ifade eden Javid, "Aksini hissedersek, harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğiz" dedi.

İngiltere'de vakalar keskin bir şekilde artıyor ancak can kaybı kış aylarının en kötü günlerinin çok altında.

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Salı günü bildirilen 43 bin 738 yeni Covid vakası ile günlük vakalar art arda yedi gün boyunca 40 binin üzerine çıktı. 223 kişi de hayatını kaybetti. Bu, Mart ayından bu yana görülen en yüksek günlük can kaybı sayısı.

Çarşamba günü ise 49 bin 139 yeni vaka kaydedildi ve 179 kişi Covid-19 sebebiyle öldü.

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Hükümetin kış planına göre, mevcut önlemler NHS üzerinde baş edilemeyecek boyutta baskı yaratırsa, bazı ortamlarda maske takmanın zorunlu hale getirilmesi ve aşı pasaportlarının uygulamaya konması gibi adımlar B Planı'nın parçası olarak düşünülebilir.

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#İngiltere#Koronavirüs#COVID-19

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