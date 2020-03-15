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Dünya
Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- İHA
Haber Giriş: 15.03.2020 - 23:33,Son Güncelleme:/

İngiliz askeri üssünde 2 personelde corona virüs tespit edildi

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İngiliz askeri üssünde 2 personelde corona virüs tespit edildi
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Güney Kıbrıs'ta bulunan İngiliz üslerinde 2 korona vakası daha tespit edildi.

İngiliz üslerinden yapılan açıklamada; 13 Mart'ta bir sempozyum için İngiltere'ye giden iki personele üslere dönüşlerinde yapılan testlerin pozitif çıktığı açıklandı. İki personelde koronaviris çıkması sonrasında üslerde karantina durumun uygulandığı belirtildi. İngiltere'ye giden diğer personellerin de geri dönüşlerinde 14 gün evlerinde gözetim altında tutulacakları ifade edildi.

Ağrotur askeri üssü, Ortadoğu'da ve Doğu Akdeniz'de yapılan operasyonlarda kullanılıyor.

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