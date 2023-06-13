×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

İngiliz askeri aç mı kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Londra#Enflasyon#Zam
İngiliz askeri aç mı kaldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 07:00

İngiliz askerlerinin artan fiyatlar yüzünden gıda alışverişlerini bağışlarla oluşturulan “gıda bankaları”ndan yapmaya başladığı iddia edildi.

Haberin Devamı

Hatta Londra’nın kuzeyindeki Lincolnshire Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü’nde resmi olmayan bir gıda bankası açılmış. Burası Typhoon savaş uçaklarına ev sahipliği yapıyor. İngiliz SkyNews’in haberine göre askerler, çalıştıkları üsten evlerine gidecek yakıtı satın almakta da zorlanıyor.

Hava Kuvvetleri iç yazışmalarını ve hayır kurumları ile yapılan görüşmeleri haberine kaynak gösteren SkyNews, askeri personelin yakıt ile gıda arasında seçim yapmak zorunda kaldığını, bazısının askeri yemekhanedeki yemeklerin fiyatını bile ödeyemediğini yazdı. Askere, enflasyon yüzde 10’ken yüzde 3.7 zam yapılmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Londra#Enflasyon#Zam

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı?

#İlişkiler
Bazı sebze ve meyvelerin hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği saptandı Hangileri etkili 7’den 70’e herkesin günlük beslenmesine eklemesi gerekiyor

Bazı sebze ve meyvelerin hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği saptandı! Hangileri etkili? '7’den 70’e herkesin günlük beslenmesine eklemesi gerekiyor'

#Sağlık
Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu

Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... 'Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu!'

#ZLATAN IBRAHİMOVİC