İngiliz askeri aç mı kaldı

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Hatta Londra’nın kuzeyindeki Lincolnshire Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü’nde resmi olmayan bir gıda bankası açılmış. Burası Typhoon savaş uçaklarına ev sahipliği yapıyor. İngiliz SkyNews’in haberine göre askerler, çalıştıkları üsten evlerine gidecek yakıtı satın almakta da zorlanıyor.

Hava Kuvvetleri iç yazışmalarını ve hayır kurumları ile yapılan görüşmeleri haberine kaynak gösteren SkyNews, askeri personelin yakıt ile gıda arasında seçim yapmak zorunda kaldığını, bazısının askeri yemekhanedeki yemeklerin fiyatını bile ödeyemediğini yazdı. Askere, enflasyon yüzde 10’ken yüzde 3.7 zam yapılmıştı.