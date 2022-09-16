İngiliz-ABD medyasının Kraliçe kavgası: ‘Ne hakla kötülersin’ tepkisi

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AMERİKAN basınının önde gelen yayınlarından New York Times ile İngiliz basını arasındaki kavga büyüyor. Kraliçe 2’nci Elizabeth’in ölümünün hemen ardından NYT’nin sömürge tarihiyle ilgili yazı yayınlamasına The Telegraph sert tepki göstermişti. Dün de tabloid basının en büyük temsilcilerinden Daily Mail, Amerikan gazetesini hedef aldı.

FATURA VURGUSU

Gazete, cenaze masraflarına ilişkin haber üzerine çok sayıda okurun aboneliklerini iptal ederek NYT’ye tepki gösterdiğini iddia etti. NYT, Kraliçe’nin annesi için 2002’de yapılan cenaze masrafının 954 bin dolar, güvenlik faturasının ise 5 milyon dolar olduğunu hatırlattığı haberinde, şimdi Kraliçe Elizabeth’in cenazesi için vergi mükelleflerinin cebinden 6 milyon dolardan çok daha fazlasının çıkacağını belirtti. Ülkede enflasyonun yüzde 10 seviyesinde olduğu hatırlatılan haberde, İngilizlerin bu kış ağır enerji faturalarıyla yüzleşeceğine dikkat çekildi.



BİR SAYIDAN UCUZ

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Ayrıca toplam serveti 28 milyar dolar olarak tahmin edilen Kraliyet ailesinin ekonomik işlerinin şeffaf olmadığı, miras vergisinden muaf tutulduklarına dikkat çekildi. Bu haber üzerine çok sayıda İngiliz Twitter kullanıcısı, NYT aboneliklerini sonlandıracaklarını yazdı. Bazıları, cenazeden kişi başına düşen maliyetin, gazetenin bir sayısının bedelinden az olacağına dikkat çekti. İngiltere’de NYT, yaklaşık 3 dolara satılıyor. Geçen hafta da İngiliz Telegraph gazetesi, “NYT’nin İngiliz nefreti çok ileri gitti” başlığıyla bir yorum yayınlamıştı. “Dostlarınızın kim olduğunu keder dönemlerinde öğrenirsiniz” ifadeleri kullanılan yazıda, NYT’nin Kraliçe öldükten hemen sonra “Kanlı sömürgecilik tarihi” hakkında makale yayınlamasına tepki gösterildi.

TÜRKİYE’DEN 13 BİN TON ÇİÇEK

Kraliçe’nin tabutunu görmek isteyenler 7 km uzunluğunda bir kuyruk oluşturdu. Sıradakiler için Londra sokaklarına 500 seyyar tuvalet kuruldu.

Kraliçe’nin tabutu pazartesi günkü defin töreni için 123 yıllık tarihi top arabası ile taşınacak. Törenler, iki dakikalık saygı duruşu ile son bulacak.

Törenler için Antalya ve Isparta’dan sipariş edilen 4 ton çiçek Londra’ya ulaştı. Pazartesi gününe kadar 13 tona eşit toplam 500 bin daldan fazla çiçek, Turkish Cargo ile İngiltere’nin başkentine taşınacak.

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Londra’da restoran sahibi Hüseyin Özer de Kraliçe anısına çiçek bıraktı.