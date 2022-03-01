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İnfial yaratan görüntü! İsrail polisi, Filistinli kızı darbetti

#İsrail#Filistin#Saldırı

Dünyanın gözü Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş çevrilmişken İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulüm devam ediyor. Kudüs’te, Filistinli kız İsrail polisi tarafından acımazsızca darbedildi. Kameraya yansıyan o anlar adeta infial yarattı.

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İşgal altındaki Kudüs yakınlarında bulunan Bab Al-Amud’da İsra ve Miraç anma etkinliğine katılan Filistinlilere, İsrail polisi müdahale etti.

Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre 3 İsrail polisi, Filistinli bir kıza vahşice saldırdı.

İnfial yaratan görüntü İsrail polisi, Filistinli kızı darbetti

İşgalci askerlerin kızın hareketlerini kısıtlayarak yüzüne birkaç kez tokat attığını belirten tanıklar, polislerin daha sonra kızı bilinmeyen bir yere götürdüklerini aktardı.

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Filistin Kızılayı yaşanan arbedede, aralarında 6 aylık bir bebeğin ve engelli bir çocuğun da bulunduğu 31 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.

İnfial yaratan görüntü İsrail polisi, Filistinli kızı darbetti

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İsrail polisinden yapılan açıklamada ise, çıkan olaylarda 4 İsrail askerinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

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Çatışmalarda 20 Filistinli tutuklandı.

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