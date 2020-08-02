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Haber Giriş: 02.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

İnet eti linci

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HİNDİSTAN’ın başkenti Yeni Delhi’ye yakın olan Gurgaon’da Müslüman bir genç, aracında inek eti taşıdığı iddiasıyla bir grup tarafından durduruldu.

NDTV kanalındaki habere göre, önünü kesenlerce aracından indirilen Lokman ismindeki Müslüman genç, çevredekilerin saldırısına maruz kaldı, hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin ise saldırıya müdahale etmek için geç davrandığı belirtildi. Müslümanlara yönelik nefret söylemlerinin son yıllarda arttığı Hindistan’da çok sayıda benzer olay yaşanıyor.

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