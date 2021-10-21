İnebahtı’ndan sonra Navarin’i de kutladılar

Navarin’deki kutlama törenlerine İnebahtı töreninde olduğu gibi Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu katıldı. Sakellaropulu konuşmasında dönemin büyük güçleri Britanya, Fransa ve Rusya’nın, 1821’deki Yunan isyanında katkılarının büyük olduğunu vurgulayarak “Müttefik donanması sayesinde, Türk-Mısır donanmasının mahvolması, biz Yunanlar için çok önemliydi” dedi.
Navarin Deniz Savaşı’nı Britanya, Fransa, Rusya donanmasının galip çıkmasının, Yunanların bağımsızlıklarını kazanmalarında önemli bir faktör olduğunu da kaydeden Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, “Bu tarihi deniz savaşında, bizim hürriyetimiz için hayatlarını verenleri saygı ile anıyoruz” şeklinde konuştu.
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