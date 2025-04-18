İndiğinde toprağı öpmüştü: Katy Perry uzaya gittiğine pişman oldu

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Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a ait Blue Origin'in New Shepard adlı roketiyle uzaya çıkan ve her biri kendi alanında ünlü olan Gayle King, Lauren Sanchez, NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, film yapımcısı Kerianne Flynn ve aktivist Amanda Nguyen ekibine dahil oldu.

Roketten inmesinin ardından toprağı öpen Perry, harika hisler içerisinde olduğunu belirtti. Perry, kendisine astranot diyerek seslenen bir muhabire de teşekkür etti. Perry, yolcuğu "kadınlar için yapılmış kolektif bir eylem" olarak nitelendirirken aynı zamanda "Dünya yararına" olduğunu savundu.

Tamamı kadınlardan oluşan grup ile 11 dakikalık uzay seferi gerçekleştiren Katy Perry, Dünya'ya indikten sonra yaptığı hareketler ile tepkilerin odağı haline geldi.

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ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Perry'nin davranışları, sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra ünlü isimlerin de eleştirilerine neden oldu.

Aralarında Emily Ratajkowski, Olivia Wilde, Olivia Munn ve Amy Schumer'in de bulunduğu bir dizi ünlü oyuncu, Perry'nin gösterisini Bezos'un uzay şirketi için anlamsız bir tanıtım kampanyası olarak nitelendirdi.

Ünlü fast food zinciri Wendy's, uzay kıyafetiyle paylaşılan Katy Perry fotoğrafına "uzaya geri gönderelim" yorumunu yaptı.

Perry'nin müzik dünyasındaki ezeli rakibi Kesha, fast food zincirinin yorumunun ardından Wendy's bardağından içecek içerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

UZAYA GİTTİĞİNE PİŞMAN OLDU

Daily Mail'e konuşan bir kaynak; uçuştan sonra toprağı öptüğü, kapsülün içinde kameraya papatya tuttuğu, yaklaşan turnesinin şarkı listesini tanıttığı, yakın çekimde şarkı söylediği için Perry'nin pişman olduğunu açıkladı.

Kaynak, "Uzaya gittiği için değil, kamuoyunun gözüne soktuğu için pişman" dedi ve Perry'nin kızına her şeyi yapabildiğini göstermek için papatya tuttuğunu belirtti.

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Kaynak ayrıca, Perry'nin davranışlarını, tamamı kadınlardan oluşan grubun geri kalanı için "cesaret kırıcı" olarak nitelendirdi.