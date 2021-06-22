İnanılmazı başardılar: 28 saatte 10 katlı bina inşa ettiler!

Sosyal medya, rekor sürede 10 katlı bina inşa eden Çin merkezli şirketi konuşuyor.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, 'Broad Group' isimli şirket, ülkenin Changsha kentinde inşa ettiği 10 katlı binayı tam 28 saat 45 dakikada bitirdi.

Rekor sürede biten inşaatın hızlandırılmış videosu YouTube'da yayınlandı. Görüntüler kısa sürede viral oldu.

Şirketin YouTube kanalında tüm yapının nasıl bir araya getirildiğini gösteren videosu kısa sürede on binlerce defa izlendi.

Söz konusu çalışmada prefabrik yapı sistemleri kullanılırken, şirket, önceden üretilen bağımsız modüler birimleri birleştirerek binaya son şeklini verdi.

Videoda önceden üretilen bu modüllerin vinçlerin yarımıyla kısa sürede birleştirildiği görüldü.

Aynı şirket 2015 yılında 57 katlı bir binayı söz konusu yöntemi kullanarak 19 günde inşa etmişti.

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