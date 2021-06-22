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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 22.06.2021 - 09:28 | Son Güncelleme:

İnanılmazı başardılar: 28 saatte 10 katlı bina inşa ettiler!

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İnanılmazı başardılar: 28 saatte 10 katlı bina inşa ettiler!

Çin merkezli 'Broad Group' isimli şirket, ülkenin Changsha kentinde 28 saat 45 dakikada 10 katlı bir bina inşa etti. Söz konusu projenin videosu sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medya, rekor sürede 10 katlı bina inşa eden Çin merkezli şirketi konuşuyor.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, 'Broad Group' isimli şirket, ülkenin Changsha kentinde inşa ettiği 10 katlı binayı tam 28 saat 45 dakikada bitirdi.

Rekor sürede biten inşaatın hızlandırılmış videosu YouTube'da yayınlandı. Görüntüler kısa sürede viral oldu.

İnanılmazı başardılar: 28 saatte 10 katlı bina inşa ettiler

Şirketin YouTube kanalında tüm yapının nasıl bir araya getirildiğini gösteren videosu kısa sürede on binlerce defa izlendi.

Söz konusu çalışmada prefabrik yapı sistemleri kullanılırken, şirket, önceden üretilen bağımsız modüler birimleri birleştirerek binaya son şeklini verdi.

İnanılmazı başardılar: 28 saatte 10 katlı bina inşa ettiler

Videoda önceden üretilen bu modüllerin vinçlerin yarımıyla kısa sürede birleştirildiği görüldü.

Aynı şirket 2015 yılında 57 katlı bir binayı söz konusu yöntemi kullanarak 19 günde inşa etmişti.

 

 

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