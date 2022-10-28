İnanılmaz sözler dünya basınında manşet… ‘Tutuklanamayacak kadar güzelim’ dedi, cinayetten tutuklandı!

Haberin Devamı

Haziran ayında Hend Bustami, Las Vegas havaalanında bir tutuklama sırasında memurların 'hiç kimseyi bu kadar güzel görmedikleri için ona tecavüz etmeye çalıştıklarını' iddia etti.

28 yaşındaki Bustami, Las Vegas havaalanında meydana gelen bir olayda tutuklanamayacak kadar 'güzel' olduğunu iddia etmiş, olay yerinde arbede çıkmasına neden olarak memurlara ve havaalanı çalışanlarına zorluk çıkarmıştı.

HAVAALANINDAKİ OLAY SADECE BAŞLANGIÇTI

Bu tuhaf olay ve asılsız suçlamanın üzerinden sadece 4 ay geçtikten sonra yaşanalar ise artık komik olamayacak kadar can sıkıcıydı…

Las Vegas Review-Journal'ın haberine göre, Las Vegas Metro Polisi, 'çılgın bir kadının' sabah 2,34 civarında 911'i aradığını ve sevk memuruna annesinin öldüğünü söylediğini aktardı.

Haberin Devamı

Kadın daha sonra telefonu hızla kapattı. CİNAYETİ İHBAR ETTİ

Polis tarafından yapılan basın açıklamasında olay yerine geldiğinde, Bustami'nin annesini evin içinde tepkisiz bulduğunu, vücudunun 'çoklu yırtıklarla' kaplı olduğunu söyledi.

62 yaşındaki kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis olay yerine gelmeden önce 28 yaşındaki kızı kaçmıştı. Hend Bustami, o günün ilerleyen saatlerinde California Otoyol Devriyesi tarafından takip edildi ve California, Barstow yakınlarında yakalandı.

Polis, anne ve kızının sözlü bir tartışmaya girdiğini ve kadının annesini bunun ardından öldürdüğünü söyledi.

Ölümcül kavganın sebebi şu anda bilinmiyor ve iki kadın arasındaki ilk tartışmaya neyin yol açtığı belli değil.

Gözden Kaçmasın Sevdiği adam tarafından diri diri yakılmıştı… Kendi cinayet davasında ifade verdi Haberi görüntüle

ANNESİNİ KATLETTİ

Yapılacak otopsi kurbanın ölüm şeklini ve ölüm nedenini belirleyecek.

Geçtiğimiz gün yaşanan bu trajedi, Bustami'nin birkaç ay içinde en azından ikinci kez yasalarla baş başa kaldığını gösteriyor.

28 yaşındaki kadın haziran ayında, Las Vegas'taki Harry Reid Uluslararası Havalimanı'nda, yolcu salonundaki bir restoranda hesabı ödemeden kaçmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklandı.

Haberin Devamı

O zamanki bir polis raporunda yetkililer, Bayan Bustami'nin restorandan ödeme yapmadan ayrıldığını söyledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bir polis raporuna göre, 28 yaşındaki zanlıyı bagaj teslim alanında uzlaşmaya yanaşmaz halde tespit etti. "ÇOK GÜZELİM DİYE BANA TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞTINIZ"

Daha sonra iddiaya göre kadın, memurları tükürmekle tehdit etti ve 'hiç kimseyi bu kadar güzel görmedikleri için ona tecavüz etmeye çalıştıklarını' iddia etti.

Memurları “sapık” olarak damgalamaya devam etti ve “hiç onun kadar güzel birini görmediklerini” söyleyerek onları kendisini taciz etmekle suçladı.

Haberin Devamı

Kadın tutuklandı ve Clark County hapishanesine sevk edildi. Bustami, havaalanı olayı nedeniyle 27 Ekim'de mahkemeye çıkacaktı.

Şimdi ise annesinin öldürülmesiyle suçlanıyor ve görülen o ki hapishanede uzun yıllar geçirecek…