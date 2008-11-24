Ä°nanÄ±lmaz keÅŸif

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TRAKYA'NIN EN ESKÄ° SAVAÅž ARABASI



SavaÅŸ arabasÄ±nÄ±n tekerlekleri bronzdan yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve tekerlekler Ã§ok yÄ±pranmamÄ±ÅŸ olarak kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda bulundu. ArabanÄ±n yanÄ±nda bir atÄ±n iskeletine de rastlandÄ±.

At ve araba bir hÃ¶yÃ¼k iÃ§inde bulundu. Bulgaristan'Ä±n gÃ¼ney doÄŸusunda ÅŸimdiye kadar Trakya KrallÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemine ait 10 bin tane hÃ¶yÃ¼ÄŸe ulaÅŸÄ±ldÄ±.Â

Trakya KrallÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n milattan Ã¶nce 4000 ile milattan sonra 46 yÄ±lÄ±na kadar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor. KrallÄ±ÄŸa daha sonra Roma Ä°mparatorluÄŸu tarafÄ±ndan son verildi.

