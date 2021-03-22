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Dünya
AA
Haber Giriş: 22.03.2021 - 16:15 | Son Güncelleme:

İnanılmaz kaza... İki savaş uçağı havada çarpıştı!

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İnanılmaz kaza... İki savaş uçağı havada çarpıştı!

Dünya Tayvan'da gerçekleşen akılalmaz kazayı konuşuyor. İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra okyanus üstünde çarpıştı, yerel medyaya yansıyan ilk görüntülerde enkazın kilometrelerce alana yayıldığı göze çarptı.

Tayvan'da iki savaş uçağının havada çarpışarak okyanusa düştüğü bildirildi.

Taiwan News'in haberine göre, Tayvan Hava Kuvvetlerine ait iki F-5E savaş uçağı, Pingtung ilçesi yakınlarında havada çarpışarak okyanusa düştü.

Eğitim için Taitung'un Zhi-Hang Hava Üssü'nden dört F-5E uçağının havalandığı, ikisinin havada çarpıştığı, uçakların pilotlarının kendilerini fırlatmayı başardığı belirtildi.

Ulusal Savunma Bakanlığı (MND), kazanın meydana geldiği bölgeye askeri helikopterler ve devriye botları gönderildiğini açıkladı. 

Taitung ve Pingtung'dan itfaiye ekiplerinin de sahilde arama yapmak için bölgede konuşlandırıldığı belirtildi. 

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