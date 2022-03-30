İnanılmaz hikâye yıllar sonra ortaya çıktı: Düğünde gelini müstakbel kocasından çaldı!

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2010 yılında gerçekleşen bir düğünde yapılan konuşma aynen şöyleydi:

“Onu ilk kez gördüğüm anı hiç unutmadım. Onu sevdim, ona âşık oldum. Onun benim olması gerektiğini biliyordum. O, hayatımda gördüğüm en güzel insandı.”

Bu satırları okuyanlar konuşmanın damat tarafından geline hitaben yapıldığını düşünecektir. Ancak yanılacaklar! Bu sözler Desiree White’ın düğününde en yakın arkadaşı Bryant tarafından sarf edildi.

Filmleri aratmayan olayda, şu anda 32 yaşında olan Desiree White, hayatını sevdiği adamla birleştirmek için gelinliğini giymiş ve salondaki yerini almışken, konuşma yapmak için sahne alan en yakın arkadaşı Bryant’tan bu sözleri duyunca neye uğradığını şaşırdı. Desiree ve Bryant'ın düğün fotoğrafı

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BÖYLESİ FİLMLERDE BİLE YOK!

Bryant’ın yıllardır arkadaşı olan bu kadına duyduğu aşk, düğün konuşması sırasında yaptığı itirafla ortaya çıkmış oldu. Olay, üzerinden yıllar geçtikten sonra ortaya çıkınca da dünya medyasının manşetlerinde kendine yer buldu.

Desiree White’ın anlattığına göre düğünde yapılan konuşma şu sözlerle devam etmişti:

“O, tanıdığım en iyi insan. Kimseye benzemiyor. Ama bir erkek arkadaşı olduğunu öğrendim ve onu geri almalıyım diye düşündüm. Ve sonra o adamla da tanıştım ve arkadaş olduk.”

Olayla ilgili haberlerin hiçbirinde Desiree White’ın eski eşinin ismi yer almıyor…

Bu tuhaf anlar yaşanırken müstakbel gelin ve damat yan yana oturuyor ve şaşkın gözlerle 200 düğün davetlisine bakıyordu. Sıkı bir TikTok kullanıcısı olan Desiree evlilik hayatına ve eşine de paylaşımlarında yer veriyor

SALONU BUZ KESTİREN KONUŞMA

“İkinizi de çok seviyorum ve size mutluluklar diliyorum.” diyerek konuşmasını noktalayan Bryant’ın soğuk duş etkisi yaratan sözlerinden sonra Desiree, utançtan kulaklarına kadar kızarmış ve ne yapacağını bilmez halde kalakalıyor.

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Düğün davetlileri başta sessizce gülümserken salon da bir anda buz kesiyor.

Desiree White, düğün sonrasında bu itiraftan ve en yakın arkadaşının kendisine karşı yıllarca beslediği gizli duygulardan dolayı oldukça sarsılmış. Kadın, “Bryant ve ben lisede sınıf arkadaşıydık. O zamanlar bir erkek arkadaşım vardı ve diğer erkeklere hep arkadaş gözüyle bakıyordum.” diyerek o günleri anlatıyor.

O günlerdeki erkek arkadaşının resmini en yakın arkadaşı olan Bryant’a gösterdiğini ve sonra üçünün yakın arkadaş olduğunu söyleyen genç kadın eski eşiyle Bryant’ın da arkadaş olduğunu; erkeklerin kolayca arkadaşlık kurduğunu bildiği için ilişkilerini hiç yadırgamadığı söyleyen Desiree, o yıllarda arkadaşına karşı asla romantik hisler beslemediğinin de altını çiziyor.

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ÜÇLÜ, ÇOK YAKIN ARKADAŞ OLMUŞTU

Hatta Desiree, arkadaşı için birçok buluşma ayarlamış ve eşiyle birlikte Bryant’ın kız arkadaşlarıyla birlikte yemeklere çıkmışlar. Desiree, o günlerde Bryant’ı olgun bulmadığını da sözlerine ekliyor ve çocuksu karakterinden dem vuruyor…

Desiree ve Bryant artık mutlu bir çift

“Düğün günümde gelinliğimi giymiş, saçım ve makyajım için hazırlıklar yaparken Bryant ailemin evine geldi ve beni o şekilde gördü. Gözlerinde gördüğüm sevgi ifadesi öncekilerden farklıydı. İlk kez o anda bir şeyler döndüğünü hissetmiştim.” ifadesini kullanan Desiree, Bryant’ın ona çok güzel göründüğünü söylediğini ve daha önce kendisine hiç böyle bakmadığını hatırlıyor.

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Düğün sırasında duygularına hâkim olamayarak içkinin de etkisiyle bu akılalmaz konuşmayı yapan Bryant daha sonra da Desiree ile dans etmiş ve bu sırada da kadına “Bana neden hiç şans vermedin? Sana gözüm gibi bakardım.” demiş.

İNANMAK İSTEMEMİŞ

Desiree, Bryant’ın sonrasında sessizleşerek içine kapandığını söylüyor.

Ertesi gün Desiree arkadaşının içki, yalnızlık ve duygusallık yüzünden böyle bir konuşma yaptığını düşünmüş ve olan biteni ‘halının altına süpürmeyi’ istemiş.

Kendini hep bizim yanımızda üçüncü kişi gibi hissederdi. Belki de sorun buydu.” diyen Desiree evliliğinin ilk yılında kocasıyla anlaşmazlıklar yaşamaya başlamış. Hayat tarzları bakımında anlaşmazlık yaşamaya başlayan çift sıkıntıya düşünce Bryant ve Desiree arasında da romantik bir yakınlaşma başlamış.

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Kocasıyla boşanma sürecinde çok yıprandığını söyleyen kadın, Bryant’ın o günlerde kendisine çok destek verdiğini ifade ediyor. İki arkadaş bir gün birlikte ‘takılırlarken’ bir anda öpüşmüşler.

PERİ MASALI GİBİ BİR MUTLU SON

Öpücüğün çok güzel ve doğal olduğunu söyleyen Desiree bir anda Bryant’la sevgili olduklarını ve bir yıl içinde, şu an 9 yaşında olan oğulları Sawyer’a hamile kaldığını söylüyor. Çift 2012 yılında evlenmiş.

Desiree ve Bryant'ın hikâyesi tıpkı bir romantik komedi filmi gibi mutlu sonla bitti...

Şimdi 4 çocukları olan Desiree ve Bryant White çifti mutlu bir hayat sürdürüyor. Desiree, medyaya verdiği röportajı şu sözlerle sonlandırıyor:

“20 yaşındaki Desiree’ye bir gün 4 çocuk annesi olacağını söyleseydiniz asla size inanmazdı. Ve hayatının bu noktaya geleceğini de hiç düşünemezdi.”