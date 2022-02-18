İnanılmaz görüntüler! Eunice fırtınası İngiltere'yi esir aldı...

İngiltere'yi vuran Eunice fırtınası nedeniyle ülkede binlerce ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşanırken, fırtına nedeniyle okul ve işletmelerin geçici olarak kapatıldığı bildirildi. Ülke genelinde ulaşımda aksamalar yaşanmasının ardından otoyollar kapatılarak, tren, otobüs, feribot ve havayolu seferleri iptal edildi.
BUGÜNE KADAR GÖRÜLEN EN ŞİDDETLİ ESİNTİ
Ülkede Meteoroloji Müdürlüğü tarafından “kırmızı alarm” verilmesinin ardından yetkililer vatandaşlara “evde kalın” çağrısında bulunarak, fırtınanın İngiltere'de bugüne kadar görülen en şiddetli esintiye neden olduğunu belirtti. Eunice fırtınası nedeniyle İngiltere'nin Wight Adası'nda kaydedilen saatte 122 mil hızla esen rüzgarın ülke için yeni bir rekor olduğu kaydedilirken, daha önceki rüzgar hızı rekorunun 15 Aralık 1979'da Cornwall'da saatte 118 mil hız olduğu açıklandı.
ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR BEKLENİYOR
Ulusal Karayolları tarafından yapılan açıklamada da karavan ve motosiklet gibi "savunmasız" araçların fırtınanın şiddetiyle devrilebileceği, bu nedenle köprü ve viyadüklerden kaçınılması gerektiği duyuruldu. İngiltere Çevre Ajansı ise kıyı şehirlerini sel baskınlarına karşı uyararak, hafta sonu boyunca daha şiddetli yağış beklendiğini bildirdi.