MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİnanılmaz görüntü! Kenti istila ettiler...
GeriDünya İnanılmaz görüntü! Kenti istila ettiler...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
İHA
Haber Giriş: 25.05.2020 - 10:57,Son Güncelleme:

İnanılmaz görüntü! Kenti istila ettiler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentini çekirge sürüleri istila etti.

Çekirge sürüleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentini istila etti.

Kentin birçok bölgesi çekirge sürülerinin istilasına uğradı. Dubai Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, rüzgar dalgasının ardından çekirge sürülerinin kenti işgal ettiği duyuruldu.

Açıklamada, "Durum kontrol altında ve tehlike yok. Belediye ekipleri gün boyunca onlarla mücadele ediyor" ifadeleri kullanıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle