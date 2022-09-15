İnanılmaz detaylar ortaya çıktı: Aylarca hamile taklidi yaptı, arkadaşının karnındaki bebeği çaldı

Haberin Devamı

2 yıl önce ABD'yi şoke eden Reagan Simmons-Hancock davası ortaya çıkan yeni detaylarla yeniden ülke gündemine oturdu.

2020 yılının Ekim ayında ABD'nin Teksas eyaletinde öldürülen ve karnındaki bebeği çalınan Reagan Simmons-Hancock cinayetinin arkasında kadının 29 yaşındaki arkadaşı Taylor Rene Parker'ın olduğu daha önce ortaya çıkmış ve kadın tutuklanmıştı.

Cinayetin nasıl gerçekleştirildiğine dair araştırma yapan Teksas Kamu Güvenliği Departmanı 35 aylık hamile kadının ölümüne dair inanılmaz bilgilere ulaştı.



29 yaşındaki Taylor Parker



İNTERNETTEN ARAŞTIRMA YAPIP AYLARCA HAMİLE TAKLİDİ YAPMIŞ

Haberin Devamı

Savcı Kelley Crisp, Taylor Rene Parker'ın cinayeti uzun süre planladığına dair kanıtları kamuoyu ile paylaştı.

Müfettişlerin araştırmalarına göre Parker, arkadaşının bebeğini çalmak için aylarca hamile taklidi yapmış.

Sahte hamileliğini gerçek gibi göstermek için yoğun araştırmalar yapan kadının bebeklerin doğumu ve bakımıyla ilgili çok sayıda Google araması yaptığı ve YouTube videoları izlediği ortaya çıktı.



ÖLDÜRDÜĞÜ GÜN YAPTIĞI ARAMA DİKKAT ÇEKTİ



Simmons-Hancock öldürüldüğü gün internetten 35 haftalık prematüre bir bebeğin fiziki muayenesiyle ilgili araştırma yapan Parker'ın avukatı internet aramalarının cinayetin işlendiğine dair kanıt olamayacağını belirterek, "Araştırmaların neden yapıldığını bilmiyorsunuz elinizde sadece teoriler var" dedi.

"ÜST DÜZEY BİR OYUNCULUK" SAHTE HAMİLELİĞİ İÇİN PARTİ BİLE DÜZENLEMİŞ

Savcı Kelley Crisp, 29 yaşındaki Parker'ın daha önce geçirdiği bir ameliyat nedeni ile çocuk sahibi olamadığını ve erkek arkadaşına bir bebek veremediği için onu kaybetmekten korktuğunu anlattı.



Parker ve erkek arkadaşı

Kendini tam 10 ay boyunca hamile gibi gösteren kadının hamile kıyafetleri giydiği, sahte ultrasonlar yaptığı hatta bebeğinin cinsiyetinin açıklanacağı bir parti bile düzenlediği ortaya çıkarken Savcı Crisp Parker'ın davranışlarını 'üst düzey bir oyunculuk' olarak değerlendirdi.

Haberin Devamı

CİNAYETE DAİR KAN DONDURAN DETAYLAR: KARNINI NEŞTER İLE KESTİ BEBEĞİ ÇALDI

Arkadaşının bebeğini çalmak için aylarca plan yapan kadın, 21 yaşındaki 35 haftalık hamile Regan'ı 100'den fazla kez bıçakladı ve kafasını çekiçle ezdi.

Talihsiz kadının karnını neşterle kesip bebeğini çalan Parker, bebeğin göbek bağı ve plasentasını alıp doğumu kendisi yapmış gibi göstermek istedi ancak bebek hayatını kaybetti.

Sabah 9.37 civarında yakalanan kadın en son bebeğe kalp masajı yaparken görüldü.



21 yaşındaki kurban Regan Simmons-Hancock



ÖLÜM CEZASI ALABİLİR

Cinayet ve adam kaçırma suçlamalarını ısrarla reddeden Parker'ın davası devam ediyor. Kadın mahkeme tarafından suçlu bulunursa ölüm cezası alabilir.