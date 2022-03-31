İnanılmaz anlar… Ölümler burun buruna: Rusların bıraktığı mayınların arasında araba kullandılar!

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Görüntüler Ukrayna’nın Borodyanka bölgesinde çekildi. Rus birlikleri yola serili halde bıraktıkları kara mayınlarını geçişleri engellemek için özenle dizmiş gibi görünüyordu.

Bu yolda araba kullanmaya çalışan ve muhtemelen savaştan kaçan siviller araçlarını yavaşça ve lastikleri mayınlara çok yaklaşmayacak şekilde sürmeye çalışıyordu.

Bir köprüye yakın yere konuşlandırılmış mayınlar toplam üç bölgeden geçişi ve çıkışı engelleyecek şekilde diziliydi. Araç sürücülerini ve yanlarındaki sivilleri ölümle burun buruna getiren bu anların videosu yayınlanınca tüm dünya şaşkına döndü ve dehşete kapıldı. ACIMASIZ TUZAK

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Kiev oblastı yakınlarındaki Borodyanka’da karşılaşılan bu manzara o kadar korkunç ki yoldaki araçlar mayınları fark etmeden düz bir şekilde ilerlerse hepsinin havaya uçması işten değildi. Sürücülerin mayınlardan kaçabilmek için araçlarını profesyonel ralli sürücüleri gibi kullanması gerekti. Bu da aslında kurulan tuzağın acımasızlığını gösteriyor.

Çift şeritli yolda inanılmaz manevralarla mayınlardan kurtulan araçlar birbirilerini bekleyerek bölgeden kurtulmaya çalıştılar. Araçları nispeten küçük olanlar daha rahat manevralarla mayınlardan kurtulurken daha büyük araçlar ölümün nefesini çok yakınlarında hissetiler.

Mayınların nasıl ve ne şekilde yerleştirildiği açıklık kazanmadı. Yuvarlak bir şekle sahip kara mayınları o kadar küçükler ki uzaktan gelen araçlar tarafından görülmeleri oldukça zor.

KULLANIMI YASAK

İnsan Hakları İzleme örgütleri Rusya’nın yasaklanmış anti personel mayınları kullandığı konusunda uyarılar yapmıştı. Özellikle Harkiv’de bulunan patlamamış mayınların uluslararası anlaşmalarla kullanımı yasaklanmış olan mayınlar olduğu açıklanmıştı.

‘Medallion’ adı verilen bu mayınların Rus birlikleri tarafından kullanıldığı söylenirken, internette yayınlanan bazı videolarda bunların tanklardan Harkiv’e doğru fırlatıldığını gösteriliyordu.

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Mayınlar yerine yerleştirilmeden ya da toprağa gömülmeden önce özel paraşütlerle havadan indirme yapılıyor. Mayınların içindeki sensorlar ise hareket tespit ettiğinde patlayıcı mekanizmayı harekete geçiriyor ve patlamayla birlikte etrafa öldürücü şarapneller saçılıyor.

Kara mayınlarının kullanımı 1997 yılında imzalanan bir anlaşmayla yasaklandı. Rusya bu anlaşmayı imzalamazken Ukrayna imzacı 2164 devletten biri.

ETKİSİ SAVAŞTAN SONRA DA SÜRÜYOR

Askeri uzman Stephen Goose “Mayınlar sivil ve asker ayırımı yapmayan çok öldürücü silahlar diyor ve ekliyor “Tüm devletler Rusya’yı bu yasaklanmış mayınların kullanımı sebebiyle kınamalı.”

Üstelik savaşlar bittikten sonra bile kara mayınlarını bölgeden temizlemek çok maliyetli ve uzun bir zaman alıyor. Bu da savaşın bittikten sonra bile sivil hataları tehdit etmesine yol açıyor. Toprağa gömülen ve yerleri bilinmeyen mayınlar birçok sivilin yayan ya da araçla bu mayınları tetiklemesine ve hayatlarını kaybetmesine yol açıyor.