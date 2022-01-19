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İnanılır gibi değil! 21. yüzyılda modern kölelik...

#İngiltere#İşçi#Köle
İnanılır gibi değil 21. yüzyılda modern kölelik...

İngiltere'de bir adam çalışanını köle gibi 40 yıl boyunca ışıksız ve ısısız bir bahçe kulübesinde yaşamaya zorladığını itiraf etti. Adam 'Modern Kölelik Yasası'nı ihlal etmekle suçlanırken, 60'lı yaşlarda olan işçi devlet koruması altına alındı.

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İngiltere'nin Emek İstismarı Kurumu'ndan yapılan bir açıklamaya göre, 56 yaşındaki Peter Swailes, yanında çalıştığı işçisini kırk yıl boyunca bahçesindeki ahşap bir kulübeye hapsetmekten suçlu bulundu.

MODERN KÖLELİK YASASINI İHLAL ETTİLER

Edinilen bilgiye göre, Peter Swailes ve 81 yaşındaki babası, o dönem İngiltere'de yürürlükte olan  Modern Kölelik Yasasını ihlal etmekle suçlanıyor. BBC'de yer alan habere göre baba Swailes, Eylül 2021'de duruşma başlamadan öldü. Swailes ise  Ekim 2018'de polisin İngiltere'nin kuzeybatısındaki Carlisle'de yaptığı bir kontrol sırasında tutuklandı.

İnanılır gibi değil 21. yüzyılda modern kölelik...

Peter Swailes başta modern kölelik iddialarını reddetmişti, ancak duruşmasının ilk gününde suçunu itiraf etti.

POLİS İHBAR SONRASI KURTARDI

Yetkililer isimsiz bir ihbar aldıktan sonra tam 40 yıl boyunca köle gibi tutulan adamı kulübeden kurtardı. 58 yaşındaki adam ışıksız ve ısıtmasız karanlık bir kulübede bulundu.
İnanılır gibi değil 21. yüzyılda modern kölelik...

GÜNLÜK 13.60 DOLARA ÇALIŞTIĞINI SÖYLEDİ

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Şu anda 60'larında olan köle işçi, yetkililere günde yaklaşık 13.60 dolara Swailes için çiftliklerde boya yaptığını söyledi.

KÖPEKLERİNE VERDİKLERİ KLÜBE İŞÇİYE VERİLENDEN ÇOK DAHA İYİ

Yetkililer ayrıca, Swailes ailesinin köpeğinin yaşadığı başka bir barakanın, işçinin yaşadığı yerden "çok daha iyi durumda" olduğunu kaydetti. Kurtarılan işçi şu anda devlet destekli bir konaklama biriminde yaşıyor.

İnanılır gibi değil 21. yüzyılda modern kölelik...

POLİS: KORKUNÇ BİR SORUŞTURMA, BENZER BAŞKA VAKA GÖRMEDİM

Soruşturma memuru Martin Plimmer, "Bu korkunç bir soruşturma oldu. Emniyette geçirdiğim tüm yıllar boyunca, sömürünün bu kadar uzun sürdüğü bir modern kölelik vakası görmedim" dedi.

Plimmer, "Ancak şu an aklımda her şeyden önce kurban var. Birkaç yıl öncesine kadar tüm yetişkin hayatı boyunca istismara uğradığını unutmayalım. Şu anda 60'lı yaşlarının başında. Şimdi bile, bunu anlamakta güçlük çekiyorum.

40 YIL BOYUNCA KÖLE OLARAK TUTULDU

Kırk yıl boyunca fiilen köle olarak tutuldu, Yaşadığı deneyimin onu hayatının geri kalanı boyunca travmatize edeceğinin fazlasıyla farkındayız. Bu koşullar altında olabildiğince normal bir hayat yaşamak için ihtiyaç duyduğu sık ve tutarlı desteği almaya devam etmesini sağlamaya kararlıyım.” ifadelerini kullandı. 

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