İnanılır gibi değil! 21. yüzyılda modern kölelik...

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İngiltere'nin Emek İstismarı Kurumu'ndan yapılan bir açıklamaya göre, 56 yaşındaki Peter Swailes, yanında çalıştığı işçisini kırk yıl boyunca bahçesindeki ahşap bir kulübeye hapsetmekten suçlu bulundu.



MODERN KÖLELİK YASASINI İHLAL ETTİLER

Edinilen bilgiye göre, Peter Swailes ve 81 yaşındaki babası, o dönem İngiltere'de yürürlükte olan Modern Kölelik Yasasını ihlal etmekle suçlanıyor. BBC'de yer alan habere göre baba Swailes, Eylül 2021'de duruşma başlamadan öldü. Swailes ise Ekim 2018'de polisin İngiltere'nin kuzeybatısındaki Carlisle'de yaptığı bir kontrol sırasında tutuklandı.



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Yetkililer isimsiz bir ihbar aldıktan sonra tam 40 yıl boyunca köle gibi tutulan adamı kulübeden kurtardı. 58 yaşındaki adam ışıksız ve ısıtmasız karanlık bir kulübede bulundu.

Şu anda 60'larında olan köle işçi, yetkililere günde yaklaşık 13.60 dolara Swailes için çiftliklerde boya yaptığını söyledi.



KÖPEKLERİNE VERDİKLERİ KLÜBE İŞÇİYE VERİLENDEN ÇOK DAHA İYİ

Yetkililer ayrıca, Swailes ailesinin köpeğinin yaşadığı başka bir barakanın, işçinin yaşadığı yerden "çok daha iyi durumda" olduğunu kaydetti. Kurtarılan işçi şu anda devlet destekli bir konaklama biriminde yaşıyor.



Soruşturma memuru Martin Plimmer, "Bu korkunç bir soruşturma oldu. Emniyette geçirdiğim tüm yıllar boyunca, sömürünün bu kadar uzun sürdüğü bir modern kölelik vakası görmedim" dedi.

Plimmer, "Ancak şu an aklımda her şeyden önce kurban var. Birkaç yıl öncesine kadar tüm yetişkin hayatı boyunca istismara uğradığını unutmayalım. Şu anda 60'lı yaşlarının başında. Şimdi bile, bunu anlamakta güçlük çekiyorum.



40 YIL BOYUNCA KÖLE OLARAK TUTULDU



Kırk yıl boyunca fiilen köle olarak tutuldu, Yaşadığı deneyimin onu hayatının geri kalanı boyunca travmatize edeceğinin fazlasıyla farkındayız. Bu koşullar altında olabildiğince normal bir hayat yaşamak için ihtiyaç duyduğu sık ve tutarlı desteği almaya devam etmesini sağlamaya kararlıyım.” ifadelerini kullandı.