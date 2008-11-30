İnanç ve Umut'un yaşam savaşı

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TIP DÜNYASINI HEYECANLANDIRAN BEBEKLER

Bazı doktorlar bu doğumun gerçekleşmemesi gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdi. Çünkü bebeklerin yapışık doğacağı genç anneye söylenmişti.

Ama 18 yaşındaki Laura bebekleri istediğini defalarca açıkladı. Nitekim geçen çarşamba günü yapışık bebekler dünyaya geldi. İkizlerden her birinin 10 parmak ve on ayak parmağı bulunuyor.

İngiliz The Mail on Sunday gazetesine konuşun yapışık ikizlerin anne ve babası, Faith ve Hope adını verdikleri bebekler doğduklarında çok mutlu olduklarını açıkladı.

Bebeklerin yapışık olduklarını bilmelerine rağmen bu doğumu istediklerini dile getiren Laura-Aled çifti, "Zorlu bir yolculuk oldu. Onu için de kızların birinin adı Faith (İnanç), diğerinin ise Hope (Umut)" dedi.