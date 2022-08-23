Imran Khan’a soruşturma Pakistan’ı gerdi

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Pakistan polisi soruşturmayı, Khan’ın cumartesi günü İslamabad’da yaptığı konuşmada polisleri ve yargı üyelerini hedef alması üzerine başlattı. O konuşmada Khan, polis ve yargının kendisine yakın isimleri tutuklayarak işkence yaptığını savunmuş, peşinden bu kurumlarda çalışanları “Size karşı harekete geçeceğiz, buna hazırlıklı olun” diye tehdit etmişti.

TARAFTARLARI NÖBETTE

Khan, 1997’de kabul edilen ve polise geniş yetkiler veren terörle mücadele yasası uyarınca, tehdit suçundan birkaç yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Eski Enformasyon Bakanı Fawad Chaudhry’nin “Imran Khan kırmızı çizgimizdir. Nerede olursanız olun, Imran Khan ile dayanışma gösterin” çağrısı üzerine yüzlerce kişi, olası tutuklama girişiminde polise engel olmak amacıyla Khan’ın evi önünde toplandı.

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POLİSE ‘UZAK DUR’ UYARISI

Khan döneminde kabinede yer alan isimlerden Ali Amin Khan Gandapur da “İslamabad’ı ele geçireceğiz. Polise mesajım şu: Bu siyasi savaşın bir parçası olmayın” dedi. Nisan ayında yapılan güven oylaması neticesinde iktidarını kaybeden Khan, ülke genelinde kitlesel mitingler düzenleyerek mevcut Şahbaz Şerif hükümetini erken seçime zorlamak istiyor.