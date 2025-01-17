Imran Khan'a 14 yıl hapis cezası

Haberin Devamı

Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunan eski Başbakan Khan ve eşi, devlet mülkiyetinde bulunan ve değeri 190 milyon sterlinin üzerinde olan hediyeleri sattıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada suçlu bulundu. Khan'a 14 yıl, eşi Büşra Khan'a ise 7 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, hapis cezalarının yanı sıra Imran Khan'a 1 milyon rupi, eşine ise 500 bin rupi para cezası verildiğini kaydetti. Para cezalarının ödenmemesi durumunda Imran Khan 6 ay, eşi Bibi ise 3 ay daha hapis yatacak. Kararın açıklanmasının ardından Büşra Khan gözaltına alındı.



Kararın açıklanması, hükümet ile Khan'ın partisi arasındaki görüşmeler nedeniyle üç kez ertelenmişti.

ONLARCA CEZA DAVASI BULUNUYOR



Pakistan'da Nisan 2022'ye kadar başbakanlık koltuğunda oturan Imran Khan, yolsuzluk davasında alınan tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te cezaevine gönderilmişti. Devlet mülkiyetinde bulunan ve değeri 190 milyon sterlinin üzerinde olan hediyeleri sattığı gerekçesiyle 3 yıl hapse mahkum edilen Khan'ın cezası 29 Ağustos'ta ertelenmiş, kefaletle serbest bırakılmasına karar verilmişti. Ancak farklı bir davada "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Khan'ın savcılık talebi üzerine tutukluluğu uzatılmış, Khan ocak ayında görülen duruşmada “devlet sırlarını ifşa etmekten” 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İslamabad Yüksek Mahkemesi ise, geçtiğimiz 3 Haziran'da Khan hakkında devlet sırlarını ifşa etmekten hapis cezasına çarptırıldığı davada beraat kararı vermişti. Bir yıldan fazla süredir hapiste olan Khan hakkında 150'den fazla ceza davası bulunuyor.