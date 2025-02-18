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İmralı Heyeti Barzani ile görüştü! ‘PKK fırsatı kaçırmasın’

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#Barzani#İmralı#PKK
İmralı Heyeti Barzani ile görüştü ‘PKK fırsatı kaçırmasın’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 07:00

Önceki gün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti, dün de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

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Pervin Buldan’ın başkanlığındaki DEM Parti İmralı Heyeti ile Barzani arasındaki görüşme 1 saat 10 dakika sürdü. Açıklamada, Barzani’nin “süreci önemli ve tarihi bir fırsat olarak değerlendirdiği, herkesin sürecin başarısı ve Kürt-Türk kardeşliği için çalışması gerektiğini, çünkü barışın Türkiye’de ve bölgede herkes için gerekli olduğunu belirttiği” aktarıldı. Neçirvan Barzani’nin heyete, “Biz en başından beri barış sürecinin ilerlemesi ve sorunların barışçıl yollarla çözülmesi için çalıştık. Tecrübelerimiz gösteriyor ki savaş ve silah hiçbir sorunu çözmez.

(Terör örgütü) PKK’nın bu sürece stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması ve bu tarihi fırsatı kaçırmaması gerektiğini umut ediyorum” dediği aktarıldı. Açıklamada İmralı Heyeti’nin Barzani’ye sürecin gelişimi ile atılan adımlar konusunda bilgi verdiği belirtildi. Heyetin, Barzani’ye barış sürecindeki çabaları için teşekkürlerini ilettiği ve kendisinden sürecin başarısı için destek ve yardımını sürdürmesini talep ettiği kaydedildi.

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#Barzani#İmralı#PKK

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