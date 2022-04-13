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İmha edilen Rus tankının önünde "zafer" pozu

#Ukrayna#Rus Tankı#Ukrayna Savaşı
İmha edilen Rus tankının önünde zafer pozu

Ukraynalı siviller, Ukrayna-Rusya arasında Kiev çevresinde yaşanan çatışmalarda imha edilen Rus tanklarının yanına gelerek "zafer" pozu verdi.

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Rusya-Ukrayna savaşında 49. güne girildi. Rusya’nın Ukrayna’da Kiev çevresinden çekilmesinin ardından Ukrayna güçleri birçok noktada kontrolü yeniden sağladı.

İmha edilen Rus tankının önünde zafer pozu

Başkent Kiev ile Jitomir’i bağlayan ana yol, yaşanan şiddetli çatışmaların izlerini taşıyor. Yol üzerinde köprüler yıkılırken, Rusya ordusuna ait çok sayıda tank ve zırhlı araç da Ukrayna askerleri tarafından imha edildi.
İmha edilen Rus tankının önünde zafer pozu

Rus askerlerinin çekildiği bölgeye dönen Ukraynalı siviller ise imha edilen ve üzerinde "V" sembolü yer alan tankın yanına gelerek "zafer" pozu verdi.

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#Ukrayna#Rus Tankı#Ukrayna Savaşı

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