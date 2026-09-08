IMDb'de İsrail değişikliği! Yeni ifade dikkat çekti... 'İşgal Altındaki Filistin'

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Haaretz'in haberine göre, dünyanın önde gelen film ve televizyon veritabanlarından IMDb'nin bazı içeriklerinde İsrail yerine "Filistin Toprakları" veya "İşgal Altındaki Filistin Toprakları" ifadeleri kullanılmaya başlandı.

Haberde, söz konusu değişikliğin IMDb'nin film ve dizilerin dağıtım haklarına ilişkin bilgilerin yer aldığı ücretli bölümünde ortaya çıktığı belirtildi. Amazon'a ait IMDb ise konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.

BAZI KAYITLARDA İSRAİL İFADESİ YER ALMIYOR

Haaretz'in incelemesine göre IMDb'nin ücretli bölümünde, filmlerin farklı bölgelerdeki dağıtım haklarını satın alan şirketlere ilişkin bilgiler yer alıyor.

Haberde, İsrailli dağıtım şirketlerinin daha önce filmlerini İsrail'de dağıttığının belirtildiği, ancak son dönemde bazı film sayfalarında bu bölgelerin "Filistin Toprakları" veya "İşgal Altındaki Filistin Toprakları" şeklinde listelendiği aktarıldı.

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Buna karşın bazı film ve dizi kayıtlarında "İsrail" ifadesinin kullanılmaya devam ettiği belirtildi.

CANNES'DA GÖSTERİLEN FİLMDE DE AYNI İFADE

Haaretz, bu duruma İspanyol yapımı "Kara Top" (La bola negra) filmini örnek gösterdi.

Bu yılki Cannes Film Festivali'nde gösterilen filmin, İsrailli dağıtım şirketi New Cinemas tarafından "İşgal Altındaki Filistin Toprakları"nda dağıtılmak üzere satın alındığının IMDb'de belirtildiği aktarıldı.

İsrail'de Red Cape tarafından dağıtılan "Koşucu" ve "Arka Odalar" filmlerinin kayıtlarında da benzer ifadelerin kullanıldığı bildirildi. Aynı durumun Lev Films ve United King gibi diğer dağıtım şirketlerine ait bazı filmlerde de görüldüğü kaydedildi.

İSRAİLLİ DAĞITIM ŞİRKETLERİNDEN TEPKİ

Habere göre bazı dağıtım şirketleri IMDb'deki söz konusu listelemeden haberdar olmadıklarını belirtti.

Red Cape, IMDb'deki bilgilerin düzeltilmesi için harekete geçeceklerini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Filmlerin satın alma haklarının bu şekilde temsil edilmesini kesinlikle reddettiğimiz için, listelemenin kaldırılması ve düzeltilmesi için derhal onlarla iletişime geçeceğiz" denildi.

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LEV CINEMA'DAN AÇIKLAMA

Lev Cinema ise IMDbPro'daki bilgilerin şirket tarafından girilmediğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Lev, IMDbPro'da yer alan bilgileri kendisi girmez. Bilgiler filmin yapımcıları veya satış şirketleri tarafından girilir. Lev Cinema açısından, edinilen haklar, hak sahipleriyle imzalanan dağıtım sözleşmesi uyarınca İsrail'deki dağıtım haklarıdır."

IMDb'nin söz konusu değişiklikle ilgili herhangi bir açıklama yapmadığı belirtildi.