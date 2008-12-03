İmamlar Alman meclisini ziyaret ettiler

Almanya
Müslüman Akademisi'nin Berlin uyum sorumlusu ve Berlin İslam Forumu işbirliğinde, Alman devletinin işleyişini Berlin'deki imamlara göstermek amacıyla düzenlenen eğitim programına katılan imamlar, önce meclisi gezerek yetkililerden bilgi aldılar.
İmamlar daha sonra Thierse ile bir araya gelerek, demokrasi ve Alman meclisinin siyasi sistemdeki rolü konusunda görüştüler.
Thierse, Almanya'nın parlamenter demokrasiye ve parlamentonun da çok büyük öneme sahip olduğunu belirterek, Almanya'da düşünce ve dini özgürlüklerinin bulunduğunu söyledi.
Müslümanların Almanya'da Katolik ve Protestanlardan sonra üçüncü büyük dini cemaati oluşturduklarına işaret eden Thierse, Almanya'nın, özellikle de Berlin'in çok dinli ve çok kültürlü olduğunu, ancak bazı ön yargılar ve kokulardan dolayı farklılıklarla yaşamanın zor olduğunu da herkesin bildiğini kaydetti.
Alman meclisinde Müslüman milletvekillerinin de bulunduğuna dikkati çeken Thierse, Müslümanların Alman siyasi partilerine üye olarak düşüncelerini dile getirmeleri ve toplum içinde edindikleri tecrübeleri parti içinde yansıtmaları gerektiğini belirtti.
Thierse, bunun İslamiyet ile demokrasinin birbiriyle bağdaştırılabileceğinin gösterilmesi açısından da önemli olduğunu söyledi.
İslamiyet'in terörle ilişkilendirilemeyeceğini vurgulayan Thierse, bazı kişilerin İslamiyet'i gerekçe göstererek şiddete başvurduklarını, bunun dinin suiistimal edilmesinden başka bir şey olmadığını kaydetti.
İmamlara ziyaret sırasında Berlin eyaletinin uyum sorumlusu Günter Piening eşlik etti.