İlk yurtdışı gezisi Rubio, Panama’da tepkiyle karşılandı

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Rubio’nun beş ülkeyi kapsayan turdaki ilk durağı dün Panama oldu. ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamalarda yeniden “Panama bizim olacak” derken Panama Devlet Başkanı José Raúl Mulino ise Panama Kanalı’nın mülkiyeti konusunda ABD ile herhangi bir müzakere olmayacağını söyledi.

5 ÜLKEYE GİDECEK

Rubio’nun ziyaretinin bunun yerine göç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gibi ortak çıkarlara odaklanmasını umduğunu söyledi. Ziyaret öncesinde ABD’nin Panama Kanalı’na el koyma planına yönelik protestolar düzenlendi. Perşembe günü verdiği röportajda Rubio, Trump’ın Panama Kanalı’nın kontrolünü yeniden ele geçirme isteğinin, Latin Amerika’daki Çin faaliyetleri ve nüfuzuna ilişkin artan endişelerden kaynaklanan meşru ulusal güvenlik çıkarları tarafından kaynaklandığını iddia etmişti. Panama ziyaretinden sonra Rubio, El Salvador, Kosta Rika, Guatemala ve Dominik Cumhuriyeti’ne gidecek. Böylece 100 yıldan fazla süre sonrasında yeni bir yönetimde dışişleri bakanı ilk yurtdışı gezisini Latin Amerika’ya yapmış alacak.