İlk yardım tırları Gazze'ye giriyor

Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 16:34

Gazze’deki ateşkes anlaşması kapsamında ilk yardım tırları Gazze Şeridi’ne giriyor.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkesin ardından Gazze Şeridi'ne yardım tırlarının girmeye başladığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, güneyde İsrail kontrolündeki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan çok sayıda yardım tırı giriş yaptı.

Tırların içindeki insani yardım malzemelerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkes 10 Ekim'de yerel saatle 12.00'de devreye girmişti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.

İsrail'in 2 yıl boyunca saldırdığı ve insani krizin "felaket" boyutuna ulaştığı Gazze'ye günlük 600 tırın giriş yapması gerekiyor.

 

