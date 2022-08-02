İlk tahıl gemisi Ukrayna'dan yola çıktı... Rozani bugün İstanbul'da!

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TÜRKİYE’nin öncülüğünde Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler’den (BM) yetkililerle yapılan toplantılar sonucu varılan tahıl koridoru anlaşması kapsamında Ukrayna’ya ait Razoni adlı gemi Odessa Limanı’ndan ayrıldı.

BEYRUT’A GİDİYOR

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksanr Kubrakov, geminin limandan ayrıldığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Geminin İstanbul ve Çanakkale Boğazları’ndan geçerek Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki limana ulaşması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı da (MSB), tahıl sevkıyatı anlaşması kapsamında Odessa Limanı’ndan hareket eden geminin bugün İstanbul’da olacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Razoni isimli gemi, Lübnan’ın Trablus Limanı’na gitmek üzere Odessa’dan hareket etmiştir. Geminin, 2 Ağustos’ta İstanbul’da olması beklenmektedir. Gemi İstanbul’da yapılacak denetimi müteakip varış limanına intikaline devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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BM ANKARA OFİSİ: TÜRKİYE’DE TEFTİŞ EDİLECEK

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Ankara Ofisi, Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü M/V Razoni isimli geminin, bugün (salı) Türkiye’deki teftişin ardından Lübnan’ın Trablus Limanı’na gideceğini açıkladı. 22 milyon ton tahılı dünyaya ulaştıracak koridorun bütün kontrolü İstanbul’da kurulacak merkezde gerçekleştirilecek. Küresel gıda fiyatlarını düşürecek koridorun etkin şekilde çalışması için önlemler alındı.

İHA’LARLA KONTROL

Buna göre gemilerin takibi uydudan ve İHA’larla yapılacak. Kontroller varış limanında gerçekleştirilecek. Sinyalini kapatan, liman uğrak noktaları konusunda şeffaf bilgi vermeyen gemiler Türk karasularına alınmayacak. Rusya da artık tahıl ve gübre ihracatı yapabilecek. Bu sevkıyatın yönetileceği merkez de İstanbul’da.

DÜNYA MEMNUN: RAHATLAMA SAĞLAYACAK

RUSYA: Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, geminin hareket etmesini ‘çok olumlu’ bir gelişme addederek, sürecin, İstanbul’daki görüşmelerin etkinliğinin bir testi niteliğinde olduğunu söyledi.

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BM: Genel Sekreter Antonio Guterres, gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını belirtti ve “Sevkıyat, küresel gıda krizine karşı bölgede ihtiyaç duyulan istikrar ve rahatlamayı getirecek” değerlendirmesinde bulundu.

AB: Avrupa Birliği, dün Ukrayna’dan yeniden başlayan tahıl sevkıyatının, Rusya işgali ile birlikte artan küresel gıda krizini rahatlatmak için ‘ilk adım’ olduğunu duyurdu.

NATO: Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Ukrayna tahılının sevk edilmesi sürecine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Müttefikimiz Türkiye’ye oynadığı kilit rolden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

16 GEMİ LİMANDA BEKLİYOR

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Razoni, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri harekâta başladığı 24 Şubat tarihinden beri Ukrayna limanlarında mahsur kalan tonlarca tahılı bölgeden ilk kez çıkaran gemi olması bakımından önem taşıyor.

Sierra Leone bandıralı kargo gemisi, Razoni 26 bin ton mısır taşıyor. Ukrayna limanlarında mahsur kalan tahıl ise yaklaşık 22 milyon ton olarak biliniyor.

Boş gemiler ve tahıl yüklü olmayan gemilerin limanlardan çıkmasına ise izin verilmeyecek.

NEDEN LÜBNAN?

Gemideki mısır, Dünya Bankası’nın son 150 yılın en kötü finansal krizinin yaşandığını duyurduğu Lübnan’a gidiyor. 2020 yılında Beyrut limanında gerçekleşen korkunç patlama, bölgedeki tahıl silolarını yok etmiş ve ülkedeki krizi daha da derinleştirmişti.

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Lübnan, Ukrayna’dan tahıl ithal ediyor ve bunu yemeklik yağ ve hayvan yemi üretimi için kullanıyor.

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, geminin Odessa Limanı'ndan hareket ederken düdük çaldığını gösteren bir videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kubrakov, Ukrayna’nın, dünyada mısır ihracatında dördüncü ülke olduğuna dikkat çekerek söz konusu gelişmenin küresel gıda krizine çare olabileceğine dikkat çekti.

Oleksandr Kubrakov, 16 geminin daha hareket etmek için Odessa limanında bulunduğunu belirterek, Razoni'nin hareket etmesinin Ukrayna’nın savaşla zayıflayan ekonomisine katkı sunacağını söyledi. Limanlarda mahsur kalan tahılların sevkıyatının, Ukrayna’ya en az 1 milyar dolar döviz getireceğini bildirdi.